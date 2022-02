Une experte vous explique comment changer de banque dans notre nouveau rendez-vous finances

Dans Billet de Banque, Madmoizelle vous donne des conseils financiers pour gérer votre argent au quotidien. Aujourd’hui, sujet épineux : la mobilité bancaire.

Bienvenue dans Billet de banque, une rubrique amplement réclamée sur Madmoizelle ! Après le succès de Règlement de comptes, qui dissèque les finances de lectrices et lecteurs, vous étiez nombreuses à espérer des conseils plus pratiques. Tadam !

Dans chaque épisode de Billet de banque, un ou une experte de la finance répondra à la question posée par l’une d’entre vous. Pour ce second numéro toujours en partenariat avec Orange Bank, nous aborderons la mobilité bancaire, et qui de mieux qu’une banquière pour nous en parler ?

Une banquière nous explique comment fonctionne la mobilité bancaire

Bonjour Madmoizelle ! Je vais prochainement déménager car j’ai enfin décroché le boulot de mes rêves ! Mais comme mon nouvel appartement se trouve assez loin de ma banque, j’aimerais savoir comment changer de banque efficacement sans prise de tête. Je n’ai aucune idée des démarches à faire, merci infiniment d’avance. Coeur sur vous, Léa

La mobilité bancaire est un mot d’adulte qui a tendance à effrayer, pourtant chacune d’entre nous y est confrontée au moins une fois dans sa vie. Alors si vous souffrez de phobie administrative, sachez que Madmoizelle a trouvé l’interlocutrice idéale pour atténuer vos craintes : Océane, une Mad conseillère bancaire.

De nouvelles mesures ont été mises en place pour faciliter votre changement de banque

Madmoizelle : Qu’est-ce que la mobilité bancaire et quels sont les différents cas de figures ?

Océane : S’il s’agit d’une mobilité sortante, elle est à l’initiative de la cliente : soit elle veut quitter sa banque, soit elle est attirée par une autre banque. Dans les deux cas il y a des moyens mis en place par l’État, sous le mandat d’Emmanuel Macron, qui rendent la mobilité bancaire plus facile. Maintenant c’est l’agence qui réceptionne la cliente qui s’occupe d’elle en fonction de son refus ou pas de transférer tous ses flux de son ancienne banque vers sa nouvelle banque.

Après une demande, les banques ont aujourd’hui accès à un logiciel réglementé qui leur permet de faire faire les changements seules. La procédure dure entre deux et trois mois, durant lesquels la cliente n’a rien à faire. À la fin de cette procédure, le compte de l’ancienne banque est clôturé en fonction du désir de la cliente.

L’unique chose à faire pour la cliente est d’essayer de jongler entre les deux comptes, en fonction des flux qui sont passés sur le nouveau compte et ceux qui restent encore sur l’ancien compte. Par exemple, dans un cas concret : les factures EDF peuvent encore être prélevées sur l’ancien compte, alors que vous aviez prévu de mettre cet argent sur un nouveau compte. Il faudra gérer ce petit décalage.

Par ailleurs, si votre banque se situe loin de votre domicile, ce qui arrive souvent chez les étudiantes ou jeunes actives qui n’ont pas encore enclenché les démarches de mobilité bancaire, ce sera plus compliqué pour eux le jour où elles ont un projet immobilier qui suppose de se déplacer dans son agence ou de voir son conseiller pour faire les projets.

En général, les banques rurales ou même certaines banques en fonction de leur charte préfèrent être des banques de proximité. De mon côté, j’exerce à Fronton, et si mes clients ont un projet à Toulouse, en « ville », je préfère leur dire non, ce n’est pas dans ma zone. Puis je les redirige vers une agence en centre-ville. Je ne vais pas gérer un achat en centre-ville alors qu’on préfère être une agence de proximité. Quoi qu’il arrive, nous préférons les garder au sein du groupe plutôt qu’ils partent chez la concurrence.

Mais cette situation n’a pas lieu chez Orange Bank qui n’est pas une banque de proximité, mais une banque en ligne. Il y a une globalité de gestion.

Madmoizelle : Dans quelles conditions une banque peut-elle clôturer un compte ?

Océane : Encore une fois il y a plusieurs cas de figure : la relation avec sa cliente peut ne plus lui plaire, parce que la confiance a disparu. Ça peut aussi être la faute d’un découvert, si le compte est trop en débit, ou si les flux ne sont pas adaptés.

Si votre compte est inactif aussi, c’est à dire qu’il n’y a aucun flux dessus d’entrées ou de sorties. D’ailleurs, sachez que les frais bancaires ne sont pas considérés comme des flux. Ou cela peut être tout simplement au bon vouloir de la conseillère.

Photo de Nataliya Vaitkevich provenant de Pexels

Je veux changer de banque, par où commencer ?

Madmoizelle : Quelles sont les démarches à faire pour changer de banque ? Si mon compte d’origine est actif ou non ?

Océane : La démarche classique serait qu’en tant que personne physique, vous alliez à l’accueil d’une agence ou par téléphone demander un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, la conseillère va vous questionner sur vos projets : Pourquoi voulez-vous ouvrir un compte chez eux ? Si ça matche entre la conseillère et vous, et qu’elle veut bien vous ouvrir le compte, elle vous demandera si vous voulez que la banque s’occupe de la mobilité bancaire auprès de votre ancienne agence.

Selon votre réponse, en imaginant qu’elle soit positive, via le contrat et via le package de votre nouveau compte (carte bancaire, assurance carte, l’ouverture du compte), vous avez accès à un service de transfert que vous allez signer. Informatiquement parlant, cette demande de transfert va être transmise à votre ancienne banque.

Votre banque d’origine va accepter ou non votre transfert. Elle est censée vous appeler pour confirmer que vous êtes à l’origine de la demande de transfert.

À partir de là, vous allez affirmer ou non la clôture de l’ancien compte à votre nouvelle banque et le service va estimer les dates de durée de la procédure, donc entre deux ou trois mois. Durant ce laps de temps, vous allez voir les flux se mettre en place. C’est la durée nécessaire pour que les organismes (les impôts, la CAF…) changent votre RIB informatiquement.

Madmoizelle : Qu’en est-il de mes livrets d’épargne et autres produits bancaires ?

Océane : Attention, la mobilité bancaire ne concerne que les comptes courants. En ce qui concerne, les comptes épargne, PEL… c’est à vous de le gérer avec votre nouvelle banque. Il peut arriver que l’ancienne banque mette plus de temps que prévu à renvoyer les papiers car c’est la dernière chose à faire pour elle, car cela signifie qu’elle perd un client.

Pour entrer dans les détails, un PEL ou un CEL sont des transferts. Dans le cas des livrets A, des livrets Jeunes, d’épargne populaire ou développement durable, il faut les clôturer, puis l’argent est transféré sur le compte courant en vue d’une réouverture dans la nouvelle agence.

L’assurance vie en revanche se clôture mais ne se transfère pas. L’argent va sur le compte courant, mais le problème c’est que la cliente va perdre ses années gagnées… Il faut huit ans pour la défiscaliser, donc si l’assurance vie est clôturée, il faut repartir de zéro. C’est pour cela que certaines personnes gardent des comptes dans leur ancienne banque.

Madmoizelle : Quels sont les pièges récurrents dans lesquels on peut tomber ?

La première c’est de ne pas suivre pendant deux mois les comptes, d’un côté ou de l’autre. Autant la nouvelle agence sera aux petits soins pour vous avoir en vous appelant régulièrement pour des mises en garde, autant l’ancienne agence pourra vous mettre des commissions d’intervention.

Je m’explique : dès que votre ancienne agence sera informée que vous allez clôturer votre compte, elle sait qu’il n’y aura plus de flux chez eux, c’est à dire plus de salaire domicilié, et donc, plus de rentrées d’argent. L’agence n’a plus ce petit parachute qui fait que si vous êtes à découvert, elle pourra piocher dans vos flux. Donc vous risquez d’être à découvert, et dans ces cas-là vous devrez vite faire vos virements pour éviter vos frais bancaires !

La mobilité bancaire avec Orange Bank, changez de banque sans lever le petit Orange Bank, le partenaire de cet article, propose une offre bancaire complète qui permettrait à Léa de bénéficier de tous les services d’une vraie banque (épargne, prêt, assurances) et de profiter d’offres promotionnelles tout au long de l’année. Avec le service gratuit de mobilité bancaire, Léa peut changer de banque sans se soucier des démarches. Transfert de son épargne, de ses virements et prélèvements permanents, elle n’a rien à faire, Orange Bank s’occupe de tout.

Avec l’offre bancaire Orange Bank, moderne, simple et sécurisée, Léa peut profiter du meilleur de la banque mobile :

Élue meilleure application bancaire 2022

Solde en temps réel

0 frais cachés, 0 frais de tenue de compte.

Paramétrage des notifications

pour toutes ses dépenses

pour toutes ses dépenses Envoi et demande d’argent instantanés par SMS

instantanés par SMS Gestion et visualisation de son budget

en un coup d’œil

Et si elle choisit la carte Premium, Léa pourra profiter du top de la banque mobile :

Des assurances premium pour ses achats

et ses voyages

Cashback sur ses achats et abonnements Orange Alors, Léa, pour changer de banque sans vous fatiguer, profiter du meilleur de la banque mobile et booster votre épargne pour faire avancer vos projets : rejoignez Orange Bank. Voir conditions sur orangebank.fr

Participez à Billet de banque Envoyez-nous vos questions sur l’argent et la gestion à billetdebanque[at]madmoizelle.com pour participer à la rubrique !

Crédits : Photo de RODNAE Productions provenant de Pexels