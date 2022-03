Sosh propose sa box Internet à 14,99€ par mois, pour surfer comme jaja

Internet est devenu indispensable, alors pourquoi est-il encore si cher ? Heureusement, Sosh propose son forfait box à moitié prix pendant un an !

Pas besoin de décrire la frustration qui s’installe en nous quand Internet commence à ramer. Mettre un quart d’heure pour faire charger une vidéo ou pour scroller Instagram, ça peut très vite nous rendre dingues !

Brancher, débrancher et rebrancher la box c’est une chorégraphie dont on se passerait bien. De plus, dans un monde où le télétravail est amené à perdurer il est d’autant plus important d’être équipé d’une connexion efficace.

Mais la box, même quand elle marche bien, peut causer quelques soucis au porte-monnaie… Le moment de changer d’opérateur est peut-être enfin arrivé.

Si vous comptiez changer de box pour vous réconcilier avec internet ou parce que votre abonnement vous coûte un bras, Sosh vous fait une fleur. L’opérateur vous propose une offre sans engagement pour moins de 15 euros par mois.

Pour un Internet stable et rapide, Sosh vous propose une offre à 14,99€ par mois

La box Sosh sans engagement

Si vous êtes éligible à la fibre c’est votre jour de chance ! Jusqu’au 4 avril 2022 Sosh vous propose une connexion en très haut débit pour profiter d’internet comme il vous chante à 14,99€ par mois pendant un an.

Alors oui, comme toutes les bonnes choses ont une fin, après 12 mois l’abonnement passe à 29,99€… mais bonne nouvelle : cette offre est sans engagement ! Vous pourrez résilier sans souci si vous n’êtes pas convaincue.

En plus de vous offrir le plaisir de surfer sur le Net, Sosh propose des appels illimités vers les fixes de France Métropolitaine et des DOM mais aussi vers plus de 100 destinations internationales.

Sosh vous propose la fibre (le raccordement est inclus) en très haut débit et une connexion stable via la Livebox 4. Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, Sosh vous propose une offre ADSL au même prix — qui passe à 19,99€ après 12 mois.

Il faut noter que le décodeur TV n’est pas compris mais Sosh vous laisse deux options à disposition : vous pouvez choisir l’appli TV d’Orange gratuitement, qui vous propose 72 chaînes — mais seulement sur mobile, ordinateur et tablette — ou l’option décodeur pour 5 euros de plus tous les mois.

L’offre fibre Sosh en bref

Une offre qui propose la fibre en très haut débit pour une connexion stable via la Livebox 4

Elle comprend internet et le téléphone fixe

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, l’offre inclut aussi l’ADSL

L’appli TV d’Orange gratuite sur demande inclut 72 chaînes

Cette offre box internet est à 14,99€ par mois

Cette offre box internet de Sosh avec la fibre sans engagement est à 14,99€ par mois. Elle est disponible dès aujourd’hui jusqu’au 4 avril 2022 à 8h du matin, alors foncez !

Crédit photo : Pexels / Andrea Piacquadio