La youtubeuse Romy créer une collection de masques qui soutient les soignants

Soutenons les Hopitaux de Paris, Hopitaux de France @fondationhopitaux 🇫🇷 Au tout début du confinement, je tournais en rond car j'me sentais impuissante, comme nous tous, face à cette situation difficile. 😪 J'me suis donc creusée les méninges et j'me suis dis : pourquoi pas créer des masques + des tshirts qui serviront et qui EN PLUS profiteront aux hopitaux?💡J'me suis ensuite dis "meuf tu rêves… faut trouver des fournisseurs, crée un site… trop compliqué." 🤧 Mais vous commencez à me connaître, j'ai pas voulu lâcher le morceau et j'me suis dis "You go, girl". 💃🏻 J'me suis entourée des bonnes personnes (big up à Jeremy, les graphistes, à Diane et tout ceux qui ont rendu ce projet possible ❤️ keur sur vous). Et merci à vous, pour eux, car grâce à vos nombreux partages en story, vos achats, le bouche à oreille vous FAITES PASSER LE MESSAGE 💌 et c'est notre plus belle façon de montrer notre SOUTIEN aux soignant.e.s qui se battent pour nous depuis des mois, et qui continuent à le faire! 💪🏼 100% des bénéfices seront reversés à @fondationhopitaux 👨🏻‍⚕️👩🏽‍⚕️ un projet fait avec amour, alors merci soignants et soignantes, vous êtes nos HÉROS. Car oui, tous les héros n'ont pas de cape 🧚‍♀️ love #anosherosromy #solidaritehopitaux