Le rapport inquiétant du Planning Familial sur les IVG pendant le confinement

Pas du tout surprise de mon côté vu les nombreux témoignages que j'ai vu passer et qui parlait justement de cette difficulté qui s'accentuait avec le confinement. De mon côté je pense que c'est d'autant plus important de pouvoir y accéder à cette période précise, mais parce que je pense qu'une grossesse en l'état des choses est quelque chose de plus délicat. Parce que le confinement appuie sur notre moral et qu'une grossesse n'est déjà pas facile hors confinement. Parce que ce sera pas toujours évident de voir des médecins ou qu'on ne sera pas certaine de pouvoir être prise en charge correctement si les hôpitaux sont déjà saturés. Parce que ça veut aussi dire qu'il faut s'occuper d'un bébé alors quand on est en plein dans une épidémie, et dont on a aucune idée de quand on trouvera un vaccin.



Donc je trouve d'autant plus important de laisser les femmes avorter si c'est leur décision. Quelle tristesse, vraiment, qu'elles se heurtent à des murs de jugements et de culpabilisations. Donc c'est bien de rappeler qu'elles peuvent être aidées correctement. Et encore une fois, parce que je l'ai vu dans la liste des motifs qui font qu'elles ne se déplacent pas : n'ayez pas peur d'aller à vos rdv médicaux. C'est au contraire important que vous y alliez, même si vous pensez que "c'est rien du tout". La santé, c'est pas rien. Si vous avez besoin d'un rdv médical, c'est un vrai motif de sortie.