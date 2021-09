Pour mettre des bulles dans votre quotidien, le pack spécial Sodastream Crystal est au meilleur prix

Avoir de l’eau gazeuse à volonté, c’est possible ! Le pack spécial Sodastream Crystal est aujourd’hui à 91,99€ au lieu de 145,99€ sur Amazon.

Le mois de septembre se termine, l’automne est bien installé, et la routine a fini par reprendre sa place dans notre quotidien. Sodastream vous propose de rendre la vie un peu plus pétillante avec un pack spécial, qui vous permet d’avoir de l’eau gazeuse rapidement et quand vous le voulez !

Sodastream, réduire le plastique à la maison et économiser des forces

Faire ses courses, ce n’est pas l’activité la plus sympathique dans une journée. C’est encore pire à la sortie du travail, quand il y a trop de monde dans la queue et qu’il va falloir ramener un pack d’eau ou de soda à la maison !

Avec ce pack spécial, Sodastream vous propose d’alléger votre sac de course et par la même occasion de réduire votre consommation de plastique.

Ce pack comporte une machine Sodastream Crystal, qui vous permet de réaliser votre propre eau gazeuse ou vos propres sodas. Vous trouverez une bouteille de CO 2 qui permet de gazéifier jusqu’à 60 litres d’eau et qui est échangeable une fois vide, mais aussi deux carafes de gazéification en verre réutilisables. Ces carafes sont de 0,6L chacune et peuvent aller au lave-vaisselle.

Pour faire vos propres bulles, rien de plus simple ! Cette machine fonctionne sans pile ni électricité, elle rend votre eau gazeuse par simple pression et ça vous permet d’en contrôler l’intensité — de légèrement pétillante à très pétillante.

La Sodastream vous offre aussi la possibilité de faire vos propres sodas en seulement quelques secondes. Il vous suffit d’ajouter un peu de sirop dans l’eau et c’est magique : vos petits plaisirs n’auront jamais été aussi sains.

L’appareil mesure 45 cm de hauteur et pèse environ 5 kg. C’est un peu encombrant, mais il prendra toujours moins de place que des packs de bouteilles en plastique !

Le pack spécial Sodastream Crystal en bref

Une machine Sodastream, deux bouteilles en verre et une bouteille de CO 2

Réaliser sa propre eau gazeuse et ses propres sodas

Réduire sa consommation de plastique

Le pack spécial Sodastream crystal à -37% sur Amazon

Amazon vous propose une belle promo de 37% sur ce pack spécial Sodastream Crystal. Ce dernier est disponible dès ce jeudi 30 septembre au prix de 91,99€ au lieu de 145,99€ !

Retrouvez le pack spécial Sodastream Crystal à 91,99€ sur Amazon