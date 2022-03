« Pour les hauts, on s’arrête au M »

L’enseigne espagnole Brownie a fêté son premier magasin à Paris. L’occasion de découvrir une marque mignonne, dans des tons doux, mais qui laisse un goût amer.

Le 15 mars au soir, je célébrais en compagnie d’une amie l’ouverture du premier flagship Brownie. Une marque espagnole (que je ne connaissais pas) destinée aux 13-22 ans d’après le dossier de presse, inspirée par la Méditerranée, et déjà distribuée au Printemps et dans de nombreuses villes françaises.

Pour fêter un tel lancement, la marque, super visuelle (c’est-à-dire très instagrammable) nous a gentiment offert une carte cadeau pour découvrir un peu plus ses créations. Joie ! Je vais pas mentir, j’adore le shopping, et cela faisait longtemps que je n’avais pas eu l’occasion de m’acheter des sapes neuves, puisque je suis devenue addict à Vinted depuis le confinement.

« Dis, tu as vu du L chez Brownie ? »

Brownie, c’est de belles matières, un joli travail (notamment au niveau de la maille), des prix un peu élevés certes mais des tissus de qualité (certains venant de filières bio ou recyclées), et une gamme de couleurs douces — qui n’est pas ma came, mais ce sont des choses qui arrivent : ce n’est de la faute de personne si je suis fâchée avec le beige.

Je regarde les pantalons, les vestes aux motifs pops, grosses fleurs et typographie vintage, et je me tourne vers mon amie, ancienne journaliste mode, pour partager avec elle un premier constat :

« Dis, tu as vu du L, toi ? »

Elle fait défiler les chemises en coton immaculées installées juste devant elle. Rien. Pareil dans la suite des hauts aux découpes asymétriques. Que dalle — bien que, pour être complètement honnête, de nombreux hauts sont élastiques.

On a du S-M, du XS, du S. Pas de trace de L.

Et les matières ont beau avoir l’air souples, elles ne peuvent pas faire de miracles sur mon corps version 46, quand je me retrouve avec le bas du t-shirt au niveau des aisselles et que mes seins ont l’air de subir une tentative d’asphyxie par étouffement !

J’observe toute la collection : le L manque clairement à l’alphabet Brownie. Bonne pâte, je me dis que le magasin a dû se faire dévaliser — après tout, un tiers des Françaises fait du 40-42, et on le sait, pour de nombreuses marques, ce sont les équivalents du prétendu « large ».

Mon amie, elle, a une autre théorie : elle pense que pour l’inauguration, Brownie a planqué les grandes tailles. Je la regarde, interloquée. Elle me dit que « ça peut arriver ». Je ne cherche pas la logique mais franchement, je commence à sentir la moutarde me monter au nez.

Ça veut dire quoi « planquer les grandes tailles » ? C’est pour que les meufs, qui subissent déjà l’humiliation de pas trouver ce qui pourrait leur aller en boutique, soient obligées de demander aux vendeuses d’aller chercher en réserve des modèles convenables ?

Comme j’ai un tempérament optimiste, je suis rentrée et me suis promenée sur leur site. Même constat. Il n’y a que deux pantalons (deux !) dispos en L.

Je ne comprends pas. Je revis mes 13 ans dans les magasins préférés de mes copines qui s’arrêtaient au 40. Gros sentiment de flemme, j’ai envie de partir.

« Pour les hauts, on s’arrête au M »

Ma pote — qui fait, elle une taille considérée comme « normale » par les grandes marques — a encore de l’énergie, et me dit :

« Tu sais quoi ? On demande. »

Perso, je boude déjà à moitié, mais je me laisse porter par son optimisme. OK, certaines sapes sont cool, ça serait bien que je puisse en essayer une, juste pour savoir… On arrive à parler à une vendeuse, charmante au demeurant (gros respect pour les vendeuses, c’est un métier difficile et elles ne sont évidemment pas responsables des décisions des groupes pour lesquelles elles travaillent), qui nous répond :

« Pour les bas, nous faisons un L, un équivalent au 42, mais en effet pour les hauts, on s’arrête au M. »

Pardon ?

Qu’est-ce que je viens d’entendre ?

En 2022, nous avons donc encore des marques qui se lancent sur de nouveaux territoires sans proposer à certaines clientes des vêtements à leur taille ? Est-ce que j’ai traversé une porte qui m’a projetée en 1997, quand on considérait que le 42 était pour les grosses ? C’est une insulte, le L, maintenant ?

Une autre vendeuse tente de nous rassurer : la marque « taille grand », paraît-il. Écoutez, le t-shirt à col roulé que j’ai essayé m’a dit le contraire — je ressemblais à une banane coincée dans un préservatif.

La grossophobie dans la mode, c’est tellement XXè siècle

Qu’on me balance qu’on ne fait pas tout l’éventail du XXS au 4XL pour une question de coût de production, quand on est une petite marque qui galère, je peux l’entendre — même si je suis pas d’accord.

Mais quand on se développe à grande échelle (Brownie est présente en Espagne, au Portugal, en Belgique et en France, et 56 points de vente selon Fashion Network), quel est le message qu’on envoie à ses clientes quand on « s’arrête au M pour les hauts » ?

Qu’on n’a pas envie de les voir porter leurs fringues ? Que leur taille ne mérite pas d’exister ? Qu’elles peuvent aller voir ailleurs ?

À 35 ans, personnellement, je passe outre et je n’en ai plus rien à foutre. Cela n’atteindra pas ma confiance en moi — je donnerai juste mes sous à d’autres. Mais on sait le mal que ce genre de décision peut faire à certaines adolescentes et jeunes adultes qui ne se sentent pas incluses, pas dignes de porter de jolis vêtements…

La question ne concerne pas que Brownie, mais toutes ces marques qui ne veulent pas voir leurs vêtements dans des tailles supérieures au 40. Cette question, je vous la donne en quelques mots comme en mille : c’est quoi votre problème ?

« Brownie n’a pas identifié le besoin de produire des plus grandes tailles »

Bilan des courses, je suis repartie de la soirée Brownie avec :

Une chouette paire de lunettes de soleil. Rien à dire, belle qualité. Et puis je rentrais dedans.

Un chouchou. Comme pendant mes séances shopping en quatrième.

Un énorme sentiment d’incompréhension face à un monde de la mode qui n’a pas compris à quoi ressemblait le reste du monde d’aujourd’hui.

J’ajoute une pensée pour mon amie Caro qui a subi mon monologue au sujet de l’inclusivité des marques de mode pendant le trajet retour.

Et une pensée pour toutes les meufs qui font du 40, du 42, du 44, du 46, et plus : ne vous laissez pas abattre. C’est le capitalisme qui n’a rien compris. Pas vous.

La réponse de Brownie J’ai demandé à la marque des explications, les voici : « Les pièces Brownie taillant grand, les doubles tailles s’adaptent à des morphologies très variées, expliquant pourquoi tous les modèles ne vont pas jusqu’au L. Aussi, pour le moment, dans les pays où la marque est présente, Brownie n’a pas identifié de besoin de proposer des tailles plus grandes pour les clientes. En revanche, la marque reste à l’écoute des besoins des nouveaux clients pour adapter l’offre de produits dans le futur si cela est nécessaire. » Soyez à l’écoute, ouais. Il serait temps.

