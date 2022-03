Pour désencombrer votre bibliothèque, la liseuse Kobo est à -15%

Si votre bibliothèque est pleine à craquer, c’est peut-être le moment de sauter le pas et de passer à la lecture numérique. En ce moment, Amazon vous propose -15% sur la liseuse Kobo Clara.

Les amoureuses de la lecture vous le diront surement peut-être mieux que moi : assouvir ses envies de bouquins a des avantages mais aussi quelques inconvénients. Alors oui, quel bonheur que de flâner dans une librairie à la recherche de son prochain livre de chevet… Mais très vite, les étagères se remplissent, les ouvrages s’entassent et prennent de plus en plus de place.

Lectrices, lecteurs, si vous connaissez votre bibliothèque sur le bout des doigts et qu’elle commence à prendre le pas sur la déco du salon, c’est qu’il peut être temps de l’alléger un peu. Que vous soyez plutôt roman à l’eau de rose ou polar, la liseuse va vous permettre de continuer à alimenter votre passion sans vous encombrer.

En plus de décharger votre bibliothèque, si vous êtes de ceux qui n’imaginent pas un trajet sans un bouquin, la liseuse va aussi soulager votre dos. Plus besoin de transporter 700 pages dans votre sac tous les matins, la Kobo vous propose des milliers de livres pour moins de 200 grammes. En ce moment elle est à -15% sur Amazon, alors go !

Pour alléger votre bibliothèque, la liseuse Kobo Clara est à 109€ au lieu de 127,65€

Tourner la page et passer aux ebooks

Si vous êtes un peu réfractaire à la lecture numérique, vous n’êtes pas seule. Par exemple, mon très cher papa a le poil qui se hérisse comme un chat en colère quand je lui parle de l’éventualité de craquer pour une liseuse.

Alors oui, se défaire du livre papier est une étape qui peut être compliquée à franchir mais la liseuse Kobo Clara possède aussi quelques atouts qui pourraient vous séduire.

Le premier avantage — et le plus évident — de la liseuse Kobo Clara, c’est le gain de place qu’elle vous offre. Grâce à ses 8 Go de stockage vous pourrez transporter jusqu’à 6000 livres. De plus, la librairie Kobo intégrée vous propose un choix très large d’environ 6 millions de bouquins — de quoi être sûre de trouver votre bonheur ! Et cette merveille ne pèse pas lourd : environ 166 grammes.

Dans la liste des atouts de la liseuse, il y a aussi le confort qu’elle peut vous apporter. Tout d’abord, elle dispose d’un écran anti-reflet pour que vous puissiez lire en plein soleil. Mais aussi de plusieurs fonctionnalités comme la possibilité de choisir parmi 50 tailles de polices, 12 polices différentes, mais aussi d’accéder à un dictionnaire intégré et d’inscrire des notes.

Pour éviter de fatiguer vos yeux, la Kobo Clara possède la fonctionnalité ComfortLight Pro permettant de régler la luminosité et la température de couleur de votre écran. Cette liseuse possède aussi une très bonne autonomie : elle vous garantit des semaines de lectures sans avoir à la recharger.

La liseuse Kobo Clara en bref

8 Go de stockage pour une bibliothèque d’environ 6000 livres

Un écran anti-reflet pour lire en plein soleil

Une autonomie qui vous permet une utilisation de plusieurs semaines sans avoir à la recharger

La Kobo Clara est en promo !

Amazon vous offre une réduction de -15% sur la liseuse Kobo Clara. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 109€ au lieu de 127,65€.

Crédit Photo : Perfecto Capucine / Unsplash