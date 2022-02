Pas de panique à bord ! Le crew Twitch Madmoizelle vient à la rescousse sur Rescue Party: Live! ce jeudi

Ce jeudi 3 février, le crew de stream entame le mois avec une grosse session de jeu découverte sur Rescue Party: Live! dès 20h sur Twitch. Be there or be squared !

Qu’il s’agisse de lancer un panda du haut d’une falaise ou de trouver des moyens ingénieux de tirer le meilleur parti de cinq secondes, Rescue Party : Live ! vous poussera au bout de vos limites !

À la fois mission de sauvetage en direct et chaos multitâche, ce jeu coopératif vous charge de sauver autant de personnes que possible des catastrophes cosmiques tout en gardant la tête froide.

Semblable à la franchise incroyablement populaire Overcooked, le jeu se joue avec des amis, en ligne ou en coopération locale.

Jouer tout seul est également possible, mais en vrai, quel est le plaisir là-dedans ? En particulier, où est le plaisir d’essayer de sauver des gens sans avoir personne d’autre à blâmer pour vos échecs ?

Rescue Party: Live! vient foutre la merde dans votre bande de potes pour seulement 9,99€

Le live Rescue Party ce 1er février sur Twitch

Ce jeudi soir, retrouvez quatre de nos talents Twitch en live ensemble pour une soirée complètement délirante !

Animée par Peps, le stream sera sans aucun doute des plus dynamiques ; pour cette session jeu, nous accueillerons aux côtés de notre animatrice les streameuses HanaChan, TaraCroft et MamaPaprika.

Alors, on se donne rendez-vous jeudi 3 février dès 20h pour déconner tous ensemble !