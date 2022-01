Notre test de l’huile intime au CBD de My Lubie : un lubrifiant qui fait planer ?

Cette fois-ci, ce n’est pas un gel, mais une huile lubrifiante qui vient faciliter vos rapports sexuels. Apaisante et stimulante, cette merveille enrichie au CBD de la marque My Lubie a plein d’avantages insoupçonnés…

D’habitude, les lubrifiants se présentent en gel ou de gelée. Rarement sous forme d’huile, et encore moins au CBD, une molécule de la famille des cannabinoïdes connue pour ses propriétés anxiolytiques !

Mais la marque My Lubie a imaginé une huile lubrifiante au CBD apaisante et relaxante pour rendre les rapports sexuels plus confortables et même soulager les règles douloureuses. Vous aussi, ça pique votre curiosité ? Ça tombe bien, on l’a testée…

L’huile intime au CBD de My Lubie à 38€ sur Passage du désir

Le test de l’huile intime au CBD de My Lubie

Non seulement l’huile intime de My Lubie apporte plus de confort durant les rapports, mais, grâce au CBD qu’elle contient, elle a aussi des propriétés vasodilatatrices — c’est-à-dire qu’elle favorise la circulation sanguine et accroit les sensations au niveau de la vulve et du clitoris.

Elle serait également apaisante pour les douleurs vulvaires ou pelviennes et permettrait de réduire l’anxiété. Si c’est un résultat que je n’ai pas pu constater en quelques essais, les effets anxiolytiques du CBD sont scientifiquement prouvés.

Selon la marque, l’huile intime, utilisée au quotidien en dehors des rapports, permettrait aussi de réduire les douleurs liées aux règles !

Vitamine E, extrait d’arnica, huiles biologiques d’abricot et d’amande douce… les ingrédients du produit sont plutôt clean, ce qui veut dire qu’on peut la lécher ou l’embrasser sans soucis pendant une fellation, par exemple.

Comment utiliser l’huile intime au CBD de My Lubie ?

Même si ce lubrifiant est une huile, il s’utilise comme les gels classiques. Il suffit d’en appliquer une noisette sur la ou les zones qu’on souhaite hydrater et/ou sur l’objets qui servira à la pénétration. Et c’est tout !

Attention cependant, cette huile intime n’est pas compatible avec les préservatifs en latex.

L’odeur est tellement agréable, et le toucher tellement doux qu’on est même tentée de l’utiliser pour un massage sensuel !

Les points positifs de l’huile intime au CBD de My Lubie

Un produit clean : l’huile intime de My Lubie ne contient pas de parfum synthétique, elle est vegan, les ingrédients sont naturels et d’origine française, le flacon est en verre et l’emballage en carton recyclable… Bref, un lubrifiant 0% culpabilité.

: l’huile intime de My Lubie ne contient pas de parfum synthétique, elle est vegan, les ingrédients sont naturels et d’origine française, le flacon est en verre et l’emballage en carton recyclable… Bref, un lubrifiant 0% culpabilité. L’huile est compatible avec les sextoys en silicone

Le produit ne colle pas

Une agréable odeur d’amande, très discrète

Les points négatifs de l’huile intime au CBD de My Lubie

L’huile n’est pas compatible avec les préservatifs en latex comme peuvent l’être les lubrifiants à base d’eau. Et ça, c’est un gros hic pour les personnes qui se protègent avec des capotes.

comme peuvent l’être les lubrifiants à base d’eau. Et ça, c’est un gros hic pour les personnes qui se protègent avec des capotes. L’huile, puisque c’est de l’huile, peut tacher les draps et laisser un résidu gras pas toujours facile à nettoyer.

et laisser un résidu gras pas toujours facile à nettoyer. Le tube est un poil trop petit pour un usage régulier (30 mL).

L’huile intime au CBD de My Lubie en bref

Globalement, cette huile intime lubrifiante est très agréable à utiliser, elle sent divinement bon et fait bien son boulot pour hydrater les zones souhaitées.

C’est plutôt pratique de pouvoir y avoir recours en dehors des rapports sexuels pour apaiser une partie du corps ou lutter contre les douleurs des règles (chose que je n’ai cependant pas pu tester).

Il est juste dommage de ne pas pouvoir l’utiliser avec des préservatifs en latex !

Note globale : 7,5/10

Crédits photos : My Lubie