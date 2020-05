Monki sort de très jolis maillots créés avec des matières recyclées

Salut Caroline, je connais la marque, j’ai été faire un tour sur le site avant de commenter.

Je ne nie pas leurs efforts qui sont très bien. Malheureusement, le fait que ça soit produit à l'autre bout du monde me pose toujours problème. C'est une marque qui produit à grand échelle et encourage la consommation (ne serait-ce que par le coût peu élevé des maillots qui amène la question de la rémunérations de la main d’œuvre (deuxième parenthèse ; oui, j'ai vu, ils se battent pour les droits des femmes et des petites filles.. Comme Beyoncé qui fait produire en Chine sa marque...).

Il y a plusieurs marques françaises (Heley ou Anouma pour ne citer qu'elles) qui produisent en Europe (Portugal, France), qui utilisent aussi des tissus éthiques ou recyclés. J'aimerai voir plus de promotion de ce type d'entreprise sur Madmoizelle en général, j'ai l'impression de ne voir que des marques type Asos qui c'est bien, font des pas en avant, mais ça me semble beaucoup du greeenwashing au final. Les maillots éthiques faits en Europe sont plus chers, c'est sûr, mais le but est de ne pas s'en acheter à chaque été...

Je suis pour la décroissance et le slow fashion, mon avis n'engage que moi, mais je ne suis pas d'accord avec des entreprises qui se clament écolo et qui continuent à produire dans des pays éloignés où la main d’œuvre est peu rémunérée.