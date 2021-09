Mon gosse mord tous les enfants de la crèche, une solution avant la muselière ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.



La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question de la semaine

Chère Daronne, Mon enfant de deux ans est gardé en crèche depuis ses premiers mois, et il s’adaptait globalement très bien jusqu’ici. Mais depuis quelques semaines, lorsque je vais le récupérer, on me dit que son comportement commence à poser problème : il mord les autres enfants, les tape, tire les cheveux et vole même les biscuits du goûter qui ne sont pas pour lui. Heureusement, les autres parents ne savent pas que c’est mon enfant qui est responsable des marques de morsures de leur chérubin, mais j’ai quand même vachement honte. Aide-moi chère Daronne, ai-je enfanté un suppôt de Satan, ou est-ce que c’est normal et ça va se calme bientôt ? La bisette, Charlotte

La réponse de la Daronne

Mon petit pain fourré au chorizo,

Ton enfant serait-il un futur tyran ? Il est normal que tu te poses la question, surtout si tu entends dire que ton précieux Jean-Mouloud martyrise les autres de son espèce, alors que ce n’est pas comme ça que tu l’as élevé, non mais oh.

Pas facile de récupérer le môme à la fin de la journée et d’entendre dire qu’il se transforme en Hannibal Lecter dès qu’il est à une distance rapprochée d’une autre chère petite tête blonde !

Mais avant de paniquer et de commander un exorcisme (ou l’intervention du FBI), on va essayer de calmer un peu tes inquiétudes par des faits très simples : ton enfant n’a que deux ans, et il essaye, à sa façon, de s’exprimer.

Oui, à cet âge (sauf si c’est un petit génie qui sait déjà tenir une conversation avec sujet/verbe/complément, dans ce cas, ce n’est pas la même chose), ton bébé n’a pas encore appris à parler de manière intelligible et doit trouver des moyens pour s’exprimer autrement.

Or, un enfant de deux ans qui n’est pas d’accord avec quelque chose et qui est frustré pour X ou Y raisons, soit ça pleure, soit ça tape, soit ça mord, bref ça s’exprime avec tout le reste de son corps en utilisant autre chose que le langage verbal.

Est-ce que c’est grave ? Non. Est-ce que ça va se calmer en grandissant ? Oui. Est-ce que c’est relou pour les autres enfants mordus et leurs parents qui trouvent les stigmates de l’expression de ton chérubin dans la chair du leur ? Oui, carrément.

Mais malheureusement, tu ne peux y faire grand-chose, il n’y a pas de grandes actions, de grands mouvements qui vont pouvoir arrêter la machine immédiatement.

En attendant que ton enfant grandisse et qu’il sache s’exprimer avec des mots, tu peux :

Le reprendre systématiquement quand tu le vois être violent, en lui rabâchant, rabâchant, rabâchant encore qu’il ne faut pas faire de mal aux autres, et en lui faisant faire une caresse de pardon lorsque tu es présente pendant une scène de violence.

Si jamais tu assistes à un conflit où tu vois ton enfant se comporter comme un vélociraptor, ne lui crie pas dessus, n’use pas de violence physique en réprimande (jamais !), mais écarte-le pour l’isoler et lui expliquer que ce qu’il vient de faire n’est pas correct, et pourquoi ça ne l’est pas.

Si tu vois que son attitude continue dans le temps, et que malgré tes interventions, ton enfant continue de croquer de la chair humaine, tu peux demander à avoir l’avis d’un ou d’une psy, celle de la structure d’accueil par exemple, qui pourra l’observer et se faire une opinion sur son comportement, et t’aiguiller en cas de dérives. En plus, ça montrera aussi au personnel de la crèche que tu prends au sérieux la situation.

Je sais que ce n’est pas facile, et que tu peux avoir envie de te cacher dans un trou de souris quand les auxiliaires de la crèche te disent que ton môme a encore mordu un autre enfant, mais malheureusement (ou heureusement ?), tu ne dois pas être la seule à l’entendre, tout comme ton enfant ne doit pas être le seul à croquer des mollets comme un teckel enragé.

Mais à part veiller à ce que ton petit lardon comprenne que la violence, ce n’est pas bien, il faut simplement prendre ton mal en patience et raser les murs du couloir de la crèche en évitant de croiser d’autres parents qui auraient pu entendre que les marques de dents venaient de la mâchoire de ton héritier.

Non par contre, blague à part, si jamais des parents apprennent que les morsures viennent de ton enfant et qu’après discussion et explications, ils te font la gueule, c’est que ton môme n’avait peut-être pas si tort que ça en mordant le leur, c’est probablement des cons.

Je ne t’embrasse pas ma petite gaufre, j’ai un dentier à remettre,

La bisette,

Ta Daronne

Crédit photo image de une : Jep Gambardella / Pexels