L’influenceuse Maya Mia retrouvée morte à son domicile

Maja Janeska est morte à 39 ans d’une balle dans la tête. Une enquête a été ouverte par la police, mais la thèse du suicide est pour le moment privilégiée.

Maya Mia, influenceuse beauté au 1,2 million d’abonnés sur Instagram, a été retrouvée morte à son domicile de Johannesburg, en Afrique du Sud, vendredi 2 décembre. Selon le Daily Mail, à son arrivée sur place, la police a constaté que la victime de 39 ans avait une balle dans la tête et a trouvé une arme à feu près de son corps. Une enquête a été ouverte.

« Maya craignait parfois pour sa vie »

Maja Janeska, de son vrai nom, vivait avec son compagnon Kyle Philipps, codirecteur de l’entreprise de tabac Carnilinx. Ce dernier s’est dit « dévasté et sous le choc de cette tragédie ». Selon le rapport de police, il a raconté être en train de se brosser les dents lorsqu’il a entendu un coup de feu venant de la chambre. Si la thèse du suicide est pour le moment privilégiée, un membre de la famille de Maya a confié à News24 que l’influenceuse « avait parfois peur pour sa vie » et peur des hommes qui travaillent pour son compagnon.

Le dernier post de Maya Mia a été publié sur Instagram il y a 3 semaines. On la voit poser avec le docteur Bujar Osmanie, ministre des Affaires Étrangères de la République de Macédoine du Nord. En légende de la photo, l’influenceuse d’origine macédonienne se félicitait des relations diplomatiques établies lors de cette rencontre, « entre (son) pays, la République de Macédoine du Nord, et (son) second foyer, la République d’Afrique du Sud. » Ses abonnés, mais aussi des célébrités sud-africaines, comme l’actrice Pearl Thusi (4,8 millions d’abonnés), ont été nombreux à exprimer leur tristesse en commentaire de cette ultime publication.

À lire aussi : Maternité et téléréalité : entre rédemption illusoire et promotion de valeurs conservatrices

Visuel de Une : capture écran Youtube