Les palettes Naked sont à -25% sur Nocibé, pour sublimer votre regard sans payer le prix fort

Avec sa gamme de fards à paupières Naked, Urban Decay offre à votre regard du maquillage de qualité aux teintes naturelles. Dès aujourd’hui, Nocibé veut vous en mettre plein les yeux avec -25% sur une sélection de palettes Naked.

Ça fait déjà plusieurs années qu’Urban Decay ne cesse de séduire avec ses palettes Naked. Cette gamme est devenue la star du maquillage nude en ne se basant que sur des couleurs naturelles — ces teintes sont neutres et faciles à s’approprier, ce qui permet même aux débutantes de se créer facilement de supers looks ! La texture est soyeuse et la pigmentation de qualité pour assurer une tenue irréprochable.

Dit plus simplement, pour un regard profond et un maquillage de bonne qualité, ces palettes sont un must-have. Si le réapprovisionnement de votre trousse à maquillage vous semble nécessaire c’est le moment : Nocibé propose dès aujourd’hui -25% sur une sélection de palettes Naked !

La palette Naked Reloaded, cultissime

La Reloaded est la nouvelle génération de la première palette de la gamme : la Naked 1. Sa disparition avait suscité beaucoup de tristesse et de larmes. Comme lot de consolation, Urban Decay a alors sorti la palette Naked Reloaded.

Elle reprend les mêmes couleurs avec des fards à paupières aux formules retravaillées. Les teintes sont neutres et naturelles avec des tons chauds et cuivrés pour ajouter de la profondeur au regard.

La palette Urban Decay Naked Reloaded est à 35,62€ au lieu de 47,50€

La palette Naked2 Basics, à emmener partout

La palette Naked2 Basics est composée de six fards à paupières. Ses couleurs sont froides, et tirent plus vers le taupe. Toutes les teintes s’appliquent et tiennent parfaitement grâce à leurs textures riches et onctueuses.

Cette palette est petite et compact et se glisse facilement dans un sac. Elle est parfaite pour un ravalement de façade de dernière minute.

La palette Urban Decay Naked2 Basics est à 21,75€ au lieu de 29€

La palette Naked Heat, aux couleurs caliente

La palette Naked Heat met le feu aux poudres avec ses douze teintes chaudes effet coucher de soleil.

Elle propose des tons ambrées allant du marron au orange en passant par le pêche. Elle vous permettra d’accentuer et sublimer vos yeux revolver et fera d’autant plus ressortir les peaux bronzées.

La palette Urban Decay Naked Heat est à 38,92€ au lieu de 51,90€

La palette Naked Ultraviolet, plus audacieuse que ses potes

En 2020, Urban Decay décide de modifier un peu le concept de la gamme Naked avec sa palette Ultraviolet qui propose des couleurs un peu plus audacieuses.

Au programme : une déclinaison de violet, avec des teintes mauves, aubergines… Mais aussi des teintes noires, ivoires et pêches en complément. Cette palette risque de vous taper dans l’oeil — avec toutes ces couleurs, elle offre la possibilité de réaliser un maquillage nude comme le promet Naked depuis toujours ou alors de se faire un look beaucoup plus festif avec ces cinq nuances de violet.

La palette Urban Decay Naked Ultraviolet est à 38,92€ au lieu de 51,90€

La gamme Naked par Urban Decay en bref :

Des teintes neutres et naturelles pour un maquillage nude

Des palettes faciles à s’approprier : pour sublimer aisément votre regard

Une texture et une pigmentation de qualité pour une tenue irréprochable

