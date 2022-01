Les femmes, leur santé, leurs maladies, grandes oubliées de la médecine au Royaume-Uni

Une étude conduite en 2021 auprès de 100 000 femmes montre que les inégalités face à la médecine ont de beaux jours devant elles. Face à ce constat, le gouvernement britannique entend réagir.

Un système de santé pensé « par les hommes et pour les hommes ». C’est le constat que dresse Matt Hancock, le ministre de la santé britannique, à la conclusion de la Women’s Health Strategy, dévoilé en décembre 2021.

Ce plan d’actions fait suite à une grande consultation : les femmes et les filles ont été invitées à faire part de leur expérience face à la médecine et au système de santé. Elles sont 100 000 à avoir répondu.

Et le constat est sans appel : les femmes paient le prix fort des inégalités quand il s’agit de se faire soigner.

Plus de quatre répondantes sur cinq ne se sentent pas écoutées par le personnel médical. Selon les résultats de l’étude, elles sont nombreuses :

« À avoir vu leurs symptômes négligés par des médecins généralistes ou d’autres professionnels ; à avoir eu le sentiment de devoir se défendre pour obtenir un diagnostic, souvent après de multiples visites, des mois et des années ; et à avoir trouvé, après le diagnostic, que les échanges sur les options de traitements étaient souvent limitées et que leurs préférences ont été ignorées. »