Le président de la Ligue nationale de handball poursuivi pour « corruption de mineurs »

Bruno Martini, ancien joueur de handball et champion du monde en équipe de France en 1995 et 2001, est poursuivi pour « corruption de mineurs » et « enregistrement d’images pédopornographiques ».

Le monde du sport ne cesse d’être éclaboussé par les scandales. Alors que le Mondial de handball se joue en ce moment-même et jusqu’au 29 janvier, en Pologne et en Suède, le président de la Ligue nationale de handball et ancien double champion du monde Bruno Martini est poursuivi pour « corruption de mineurs » et « enregistrement d’images pédopornographies ».

Selon des informations révélées par franceinfo, il aurait « approché » un adolescent de 13 ans via les réseaux sociaux et aurait échangé avec lui plusieurs selfies et vidéos à caractère sexuel, avant de lui proposer de lui payer un taxi pour le faire venir jusqu’à lui. Au dernier moment, l’adolescent aurait renoncé. Il a ensuite déposé plainte à l’été 2020.

Reconnaissance préalable de culpabilité

Après plusieurs mois d’enquêtes, le pseudo avec lequel il interagissait a mené les enquêteurs sur la piste de Bruno Martini. Deux perquisitions, à ses domiciles de Paris et Montpellier ainsi que la saisie de son matériel informatique n’ont pas mis en lumière l’existence d’autres victimes.

Interpellé puis placé en garde à vue lundi 23 janvier, Bruno Martini a reconnu avoir échangé avec l’adolescent, mais a cependant affirmé penser qu’il avait plus de 15 ans, malgré « un visage juvénile sur les clichés », selon franceinfo.

Il a été déféré mardi soir au tribunal de Paris et laissé libre en vue d’une probable comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. On parle aussi de procédure de « plaider coupable », ce qui signifie qu’en échange de la reconnaissance des faits, Bruno Martini devrait bénéficier d’une peine plus faible que celle normalement encourue dans ce type de situation : cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.

À lire aussi : Pédocriminalité : l’asso #IWAS créée un protocole global pour lutter contre ce fléau

Visuel de Une : capture écran Youtube

On a besoin de vous pour construire l’avenir de Madmoizelle : participez à notre enquête !