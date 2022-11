Le Consentement : le livre de Vanessa Springora adapté dans une pièce de théâtre puissante

Deux ans et demi après sa parution, le puissant ouvrage autobiographique de Vanessa Springora, Le Consentement, est adapté sur les planches par le metteur en scène Sébastien Davis. Un spectacle à découvrir jusqu’en janvier à Paris, Annemasse et Lyon.

En 2020, Vanessa Springora publiait un ouvrage aussi édifiant que bouleversant et nécessaire. Deux ans et demi plus tard, son témoignage n’a rien perdu de sa puissance et de son importance dans une société encore rongée par la pédocriminalité.

Une adaptation avec Ludivine Sagnier

Pour continuer à diffuser la voix de son autrice, le metteur en scène Sébastien Davis a transposé Le Consentement en pièce de théâtre. Le témoignage et les émotions de Vanessa Springora habitent cette adaptation à travers la performance de l’actrice Ludivine Sagnier. Cette dernière incarne « V. » lorsqu’elle est enfant, adolescente puis adulte, trois étapes racontées dans le roman autobiographique original.

L’impunité de Gabriel Matzneff, âgé de 50 ans quand Vanessa Springora en avait 14, l’absence des parents, la complaisance et le silence du monde littéraire… Tous ces éléments qui rendaient la lecture du Consentement si édifiante et révoltante sont transposés dans cette adaptation théâtrale.

Amener la voix de Vanessa Springora sur les planches

Sur la scène se trouve un immense écran blanc translucide derrière lequel la comédienne disparaît par moments, comme pour représenter le trouble dans lequel se trouvait l’enfant victime de l’emprise du pédocriminel. C’est ce qu’explique le metteur en scène Sébastien Davis dans Causette :

« Il m’a paru nécessaire de créer deux espaces sur scène. Derrière ce calque, cette membrane, j’ai voulu représenter Vanessa enfant, quand elle est perdue, sous emprise et ne voit pas clair. Personne autour d’elle ne fait preuve de bon sens. Elle est emprisonnée. Ces sensations rejaillissent sur elle sous la forme de douleurs physiques. Derrière l’écran, son corps se rebelle. »

Le Consentement est à découvrir du 21 au 30 novembre au Théâtre de la Ville de Paris, du 13 au 15 décembre au Château Rouge – Scène conventionnée d’Annemasse, et du 4 au 7 janvier 2023 au Théâtre de la Croix Rousse à Lyon.

Le Consentement, Vanessa Springora, éditions Grasset, 18€ les 216 pages.

Crédit de l’image à la Une : © Grasset