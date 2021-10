La saison de la raclette est ouverte avec ce joli petit appareil multifonctions à -41%

Du fromage, des patates et de la charcuterie : voilà ce qu’il vous faut pour des soirées réconfortantes et chaleureuses. En ce moment, Amazon propose un petit appareil à raclette à moins de 40 euros !

Pour éviter la déprime liée au froid ou au rhume, il faut bien trouver quelques avantages à l’hiver et à l’automne. Dans le classement des petits plaisirs de saison, juste derrière le réveillon et les décorations de Noël, on retrouve bien évidemment la star incontestée des frimas : la raclette !

Pour lutter contre le blues hivernal, la raclette c’est le plat ultra-réconfortant et qui permet de se réunir. Amazon vous propose d’organiser votre prochaine raclette party avec cet appareil à raclette pour 4 personnes en promotion.

Découvrez l’appareil à raclette multifonction Princess Pure 4 à 34,99€ au lieu de 67,99€ sur le site d’Amazon

Un appareil à raclette petit et mignon qui risque de vous faire fondre

L’hiver montre le bout de son nez, c’est bientôt le moment d’ouvrir le bal et de se décider à organiser la première soirée raclette de l’année. La marque d’électroménager Princess vous propose de déclarer la saison ouverte avec son petit appareil à raclette multifonction pour quatre personnes.

Cet appareil va vous permettre d’organiser des soirées très chaleureuses en petit comité. Il permet de réunir jusqu’à quatre personnes et, de ce fait, est livré avec quatre petites poêles et spatules en bois.

Cet appareil va aussi vous permettre de faire cuire autre chose que du formage : en effet, il possède une plaque de cuisson qui est réversible et amovible ! Un côté de la plaque est rainuré pour faire cuire la viande et les légumes. L’autre est beaucoup plus lisse pour par exemple faire frire vos œufs ou du bacon.

Le gros bonus, c’est qu’il ne sera pas nécessaire de passer des heures à frotter tout ça, car les poêlons et la plaque de cuisson sont compatibles avec le lave-vaisselle.

Enfin, ce qui rend cet appareil vraiment très pratique, c’est son thermostat. Sur le côté, vous trouverez un anneau lumineux qui permet de régler la température jusqu’à 215°C, selon ce qui est prévu pour le repas.

Ses finitions en bambou donnent un charme naturelle et chic a l’appareil et lui permettent de rester froid au toucher.

L’appareil à raclette Princess Pure 4 est à moins de 40 euros sur Amazon

Amazon vous propose une réduction de plus de 40 % sur cet appareil à raclette Princess pour quatre personnes. Il est disponible dès aujourd’hui pour 34,99€ au lieu de 67,99€. Pour obtenir ce prix, il suffit d’activer le coupon promotionnel de 5 euros sur la page du site.

