J’envoie des emoji aubergine à un autre mec que le mien. C’est tromper ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question de la semaine

« Chère Daronne,

Je suis en couple depuis dix ans et globalement tout va bien entre nous. Récemment, je me suis un peu rapprochée d’un collègue. Lui aussi est en couple mais on aime bien se chercher. Il ne se passera jamais rien — enfin je crois — mais il nous arrive de nous chauffer par texto en s’envoyant LE fameux émoticône aubergine qui veut tout dire.

Est-ce que je trompe mon mec ? Kiss kiss, Manuela »

La réponse de la Daronne

Mon petit tian provençal,

J’imagine que si ma grand-mère lisait cette question, elle me demanderait en quoi c’est un problème d’envoyer des aubergines aux gens alors que les légumes du jardin, c’est fait pour être partagé avec ceux qu’on aime.

Elle aurait débarqué chez toi avec de quoi cuisiner une ratatouille en prétendant ne pas du tout comprendre de quoi on parle, mais elle n’aurait trompé personne, cette coquine, car vois-tu : le coup de l’aubergine, c’est vieux comme le monde.

Jadis on ne s’envoyait peut-être pas des smileys légumes pour se témoigner son affection mutuelle, mais on lâchait déjà des mouchoirs blancs aux pieds de nos prétendants et on dansait collés serrés avec le mari de notre sœur au bal du village. Personne n’a attendu WhatsApp et Messenger pour entretenir des relations limites limites sous prétexte que « Nan mais attends, on fait rien de mal techniquement » !

C’est pas tromper si t’as gardé ton jupon

Mais alors, du coup, envoyer un sous-entendu sexuel chelou à un collègue qui nous fait kiffer, c’est tromper ou non ? Eh bien, je n’en sais rien. Ah bah voilà merci la Daronne !

Je vais te dire ma petite branche de céleri, le problème avec le célèbre « Mais c’est tromper ou non ? » c’est qu’il n’y a pas de règle… il revient à chaque couple de décider ce qui se fait ou non en matière de planté de poireaux. Certains se fichent que leur partenaire collectionne les concombres IRL, certains sont prêts à foutre le feu pour un smiley brocoli.

Cela dit, je suppose que si tu me demandes, c’est que tu ne te sens pas au clair avec ta conscience, et je peux donc te proposer quelques pistes de réflexions.

Le besoin de flirter quand on est en couple

Même si on est très heureux en couple, dix ans, c’est long. Et si ton mec est un chouette type — en tous cas je te le souhaite, car c’est moi, j’aime que les gens soient heureux — c’est normal qu’au bout de tout ce temps, il ne te fasse plus frétiller le haricot comme avant. Au point d’avoir parfois envie qu’un joli collègue qui fleure bon le romarin vienne réchauffer ton bol de soupe un peu tiède.

Il va donc falloir faire preuve d’honnêteté envers toi-même et te demander si cette aubergine, c’est la porte ouverte à toutes les courgettes ou si au contraire elle te permet de vibrer juste ce qu’il faut pour t’approvisionner encore de longues années auprès de ton primeur habituel.

Demander son avis au principal intéressé

C’est le moment que les gens n’aiment pas, parce que je leur conseille d’avoir la conversation qui fâche alors que je vous connais, vous : tout ce que vous voudriez, c’est que je valide vos petites magouilles et vous laisse vous entre-lécher la pomme en paix.

Malheureusement, seul ton mec peut te dire si, oui ou non, échanger des émoticônes aubergine, c’est pécher.

Pour obtenir son avis sur la question, rien ne t’oblige à lui dévoiler ta passion pour le maraîchage ! Tu peux simplement tâter le terreau d’un très subtil « J’ai une copine qui envoi des smileys radis à son garagiste, je lui dit que c’est abusé mais elle me dit que c’est pas tromper, t’en penses quoi toi ? ».

Sa réponse devrait te permettre d’y voir plus clair. Et de continuer en toute connaissance de cause à manger cinq fruits et légumes virtuels par jours en compagnie d’un homme qui n’est pas le tien, ou d’au contraire tout arrêter avant que quelqu’un ne se prenne une grosse porte dans la tronche (désolée, je ne trouve pas de métaphore maraîchère pour illustrer ce dernier point).

Redéfinir les règles du couple

Peut-être qu’en lâchant le morceau, tu vas apprendre que de son côté, ton mec rêve de jouer à l’épicier avec son pote Bastien, même s’il n’envisage pas une seconde de te quitter. Ta petite tambouille sur Messenger pourrait vous donner l’occasion de redéfinir les règles de votre couple et vous autoriser à quitter le territoire de la monogamie traditionnelle !

Après tout, comme dit le proverbe, plus on est de carottes dans le potager, plus on rit. Il ne vous reste plus qu’à définir un fonctionnement où c’est OK d’envoyer des smileys douteux à ses crushs en toute transparence, sans que l’autre en ait gros sur la patate.

Je te laisse, j’ai un potiron farci au four.

Ta daronne