J’ai fouillé le tel de mon mec, je n’aurais pas dû… et maintenant ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question de la semaine

« Chère Daronne, Je suis tombée, par hasard, sur les textos d’une certaine Ariane sur le portable de mon mari. Quand on lit les échanges, il n’y a rien de tendancieux, mais on dirait que certains messages ont été effacés — au cas où quelqu’un (moi) tomberait dessus… Je ne sais pas qui est cette Ariane, et j’ai peur de demander des explications à mon mari, parce qu’il saura que j’ai fouillé dans son portable et que la confiance est vraiment un sujet très important entre nous. Aide-moi chère Daronne, qu’est-ce que je dois faire ? Est-ce que je suis parano ? Bisous, Manuella »

La réponse de la Daronne

Mon petit vaccin contre le Covid (rapport au fait que ce vaccin sert en vérité à nous inoculer une puce pour nous espionner) (je l’ai lu sur YouTube), sache que de mon temps, les choses étaient beaucoup plus simples. Si je rentrais chez moi par inadvertance en milieu d’après-midi, il y avait deux solutions : ou je surprenais mon mari avec la culotte du voisin sur la tête, ou bien je le retrouvais en train de glander devant Derrick au lieu de passer l’aspirateur et la serpillère comme promis.

Et voilà, on était fixés.



C’est bien le problème avec ces satanées téléphones technologiques, on n’est jamais fixés ! Parce que « Quand on cherche, on trouve toujours ». D’ailleurs, je pense que cette punchline aurait pu servir de titre à une chanson de Diam’s — et si tu veux mon, avis c’est vraiment dommage qu’elle se soit rangée des voitures, parce qu’elle et sa go sûre Vitaa auraient pu nous éclairer grâce à leur expertise ès relations de couple pétées et bad boys infidèles.



Bref, ce que je veux donc te dire, c’est que quand on cherche, eh bien… on trouve. TOUS les téléphones du monde ou presque, même ceux des amoureux monogames les plus éperdus, renferment leur lot de contenu « pas tout à fait approprié » destiné à une tierce personne : un petit smiley clin d’œil par ci, trois petits points par là…

Une fois j’ai même surpris mon daron d’amour commenter la photo d’une collègue sur Instagram. Ce porcinou obsédé avait écrit « Cette robe te va très bien… ». Tu te rends compte ? On n’est pas passés loin de l’implosion !

Je pense que tu vois de quoi je parle… et je pense aussi que l’échange entre ton époux et cette Ariane a des chances d’être de la même trempe. Probablement anodin, mais rendu suffisamment ambigu par cette enflure de smartphone pour semer le doute et émailler la prétendue « sacro-sainte confiance » qui semble primordiale dans votre couple.

D’ailleurs, si on en parlait, de cette confiance, mon petit Pfizer ?

Tu soupçonnes ton mari d’avoir effacé des messages compromettants ; mon sens de la déduction aiguisée me pousse donc à penser que tu le crois capable d’un tel méfait. Et lui te rend la pareille : après tout, pourquoi effacer des messages s’il sait que personne jamais n’ira prendre la peine de lire sa prose ? Même « par hasard » ? Même par exemple si, admettons, OH TIENS NON ZUT, le téléphone tombe dans la main de sa femme par un concours de circonstances absolument aléatoires et son doigt — qui se trouvait justement à proximité — vient effleurer l’écran par inadvertance, tapant malgré lui un code PIN correct dès la première tentative ?

Ma petite 5G, je ne suis pas l’inspecteur allemand que je citais plus haut, mais quand même. On ne me la fait pas à moi, ça ne sent pas la confiance à fond les ballons, votre affaire… Ni d’un côté, ni de l’autre.

J’aimerais te régaler d’une astuce te permettant de découvrir qui est cette femme sans que ton mari n’apprenne que tu as « par hasard » lu certains messages. Mais je suis désolée, la seule chose que je puisse faire, c’est te conseiller de déloger fissa l’éléphant qui squatte la pièce avant qu’il ne ponde une énorme bouse sur votre moquette ! Parce qu’après, bonjour pour nettoyer.

Personnellement, je pense que si c’est la première fois que tu « tombes par hasard » sur des messages et que tu exposes calmement la situation, un mari compréhensif et qui n’a rien à se reprocher devrait accepter la discussion, quitte à bouder un peu par la suite. Ça sera même l’occasion d’aborder — pour de vrai — la question de la confiance et de la fidélité dans votre couple.

Si au contraire l’homme se sert de ton crime pour couper court à toute tentative d’explication et refuse de te répondre, je ne vais pas te mentir, c’est louche.

Sinon, pour le faire craquer tu peux aussi le faire tourner dingo en glissant le nom « Ariane » à toutes les sauces et prétendre que non, rien, c’est lui qui yoyote de la touffe. Démonstration :

— On Ariane à manger ce soir.

— Pardon ?

— Bah oui, le frigo est vide. Y Ariane qui te ferait plaisir ?

— Quoi ?

— Wow… t’es pas rapide comme la fusée Ariane toi aujourd’hui. C’est la grève des contrôleurs arianins dans ton cerveau ou quoi ?

Tu as raison, cette dernière phrase ne veut strictement rien dire, mais si tu souhaites le faire craquer c’est exactement comme ça qu’il faut procéder. Allez, j’y vais, j’ai laissé le daron seul à la maison ce week-end et j’ai 48 heures de vidéos de surveillance à visionner !

Des bises,

Ta daronne.

Crédit photo : Natasha Hall / Unsplash