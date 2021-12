Inutile de chercher un cat sitter pour partir en week end : ce distributeur de croquettes est en promo

Nos petits compagnons font partie de la famille. Mais se lever en pleine nuit pour remplir la gamelle ou soudoyer quelqu’un pour s’en occuper pendant les vacances, c’est la corvée. Le distributeur de croquettes va vous soulager.

Malgré les accidents pipi sur le tapis et les griffes qui détruisent les rebords du canapé, nos animaux (et plus particulièrement les chats) on les aime plus que TOUT. Star de notre galerie photo ou de notre mur instagram, on les chérit tellement qu’on est prête à tout leur donner.

On les adore seulement voilà il peut arriver qu’ils nous bloquent à la maison. Les week-ends improvisés sont un peu compromis surtout quand on vit en colocation avec un félin. Contrairement aux chiens, il est plus compliqué de voyager avec un matou. Il faut alors se résoudre à faire le tour de ses groupes WhatsApp et envoyer un « Qui serait libre ce week-end pour nourrir le chat ? »

Le distributeur de croquettes va jouer les cat-sitters et éviter à vos amis de vous inventer des excuses improbables. Amazon propose -15% sur le distributeur Puppy Kitty qui vous permet de partir l’esprit léger sans trop culpabiliser de laisser votre bébé tout seul à la maison.

Votre compagnon ne manquera jamais de croquettes : le distributeur automatique Puppy Kitty est à 69,69€ au lieu de 81,99€

Des croquettes pour votre boule de poils

Vous ne serez plus jamais réveillée en pleine nuit par des petits miaulements qui se traduisent par un « je crève la dalle, lève-toi, humain, et remplis ma gamelle ». Ce distributeur de croquettes Puppy Kitty (qui marche aussi pour les chiens) va offrir à votre compagnon la ration quotidienne dont il a besoin.

Ce distributeur est doté d’une capacité de 6,5L. Il peut donc accueillir en moyenne jusqu’à un mois de croquettes. Grâce à son écran LCD ,vous pouvez régler l’heure des repas et les portions. Il propose jusqu’à quatre repas par jour et vous signale lorsque la batterie commence à faiblir.

Il est doté de plusieurs méthodes d’alimentation. Soit une alimentation USB grâce à un adaptateur secteur inclus, ou alors une alimentation à base de pile. Il est solide et facile à nettoyer.

Il vous offre aussi la possibilité d’enregistrer votre voix. Vous avez 8 secondes pour prendre votre air le plus mielleux et inviter votre animal à venir manger. Il pourra venir goûter à temps à ses croquettes toutes fraiches.

Le distributeur Puppy Kitty en bref

Une capacité de 6,5L.

Un écran LCD pour régler l’heure des repas et les portions

Possibilité d’enregistrer sa voix pour inviter vos animaux à venir au moment des repas

Le distributeur Puppy Kitty est à moins 15% Sur Amazon

Amazon vous offre -15% sur ce distributeur de croquettes Puppy Kitty est à -15%. Il est disponible dès aujourd’hui pour 69,69€ au lieu de 81,99€.

Votre compagnon ne manquera jamais de croquettes : le distributeur automatique Puppy Kitty est à 69,69€ au lieu de 81,99€