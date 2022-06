Il fait moche, on regarde quoi sur Netflix pour se réconforter ?

Une petite sélection de films à voir pour se réconforter quand il fait moche.

Entre les pluies diluviennes et les petits crachotements qui ne servent qu’à nous dissuader de sortir, la météo est bien décidée à nous retenir à l’intérieur.

Pas de problème, on vous a concocté une sélection de films Netflix feel-good qui vous feront oublier cette soirée rooftop annulée à cause du temps.

Spider man : New Generation

Il y a ceux avec Tom Holland, ceux avec Andrew Garfield et bien sûr, les meilleurs , ceux avec Tobey Maguire. Si vous commencez à avoir du mal à vous y retrouver entre tous ces Spider-Man, il ne faut surtout pas passer à côté de l’une des adaptations les plus marquantes du comic : Spider-Man : Generation.

Sorti en 2018, le film obtient la très jolie note de 4,4 sur Allociné, avec pas moins de 9667 notes de spectateurs. On y suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Lorsqu’un Multivers s’ouvre, Miles va devoir s’allier avec d’autres versions de Spider-Man, qui vont du dessin animé japonais à un monde où Peter Parker est devenu un raté.

Bien écrit et bien rythmé, le film vous étonnera par son inventivité visuelle qui mélange nombre de techniques d’animation, toutes plus belles les une que les autres.

© Sony Pictures

Baby Driver

Un film qui mélange musique et braquage, ça vous tente ? C’est le pari de Baby Driver, un film d’action pas comme les autres signé Edgar Wright, le réalisateur de Shaun of the Dead et Last Nifght in Soho. Au cœur de ce film ultra pop, on découvre Baby, un chauffeur prodige qui roule au rythme de sa playlist.

Baby est chauffeur pour des braqueurs de banque. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal… Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu.

© Sony Pictures Releasing GmbH

La tour montparnasse infernale

On termine sur un grand classique du cinéma comique : La Tour Montparnasse Infernale. Fraîchement arrivé sur le catalogue Netflix, le film d’Éric et Ramzy sorti au tout début des années 2000 contient de nombreuses répliques aussi débiles que cultes que vous avez sûrement déjà entendues sans savoir d’où elles venaient.

Éric et Ramzy sont deux laveurs de carreaux. Un soir où ils ont pris du retard dans leur travail, ils sont suspendus en haut de la Tour Montparnasse. Malheureusement pour eux, un commando surentraîné investit l’immeuble, contrôle tous les accès et prend la famille d’un puissant PDG en otage. Mais nos deux compères restés au sommet de la Tour risquent bien de faire capoter ce plan.

© UFD

