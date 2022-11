Grâce à une nouvelle loi, E. Jean Carroll relance sa plainte pour viol contre Donald Trump

Depuis le jeudi 24 novembre, à New York, les victimes d’agressions sexuelles présumées bénéficient d’un an pour porter plainte, même si les faits sont prescrits.

L’État de New York protège davantage les victimes d’agressions sexuelles, et c’est Donald Trump qui tremble. Selon l’AFP, à la faveur d’une nouvelle loi, entrée en vigueur jeudi 24 novembre dans l’État de New York, E. Jean Carroll a pu redéposer sa plainte pour viol à l’encontre de l’ex-président américain.

Agression dans une cabine d’essayage

E. Jean Carroll, 78 ans, a porté plainte contre le milliardaire une première fois, en novembre 2019. Elle l’accusait alors déjà de viol et de diffamation. L’agression sexuelle présumée ayant eu lieu en 1995 ou 1996, les faits étaient prescrits, empêchant ainsi l’ancienne journaliste de mener à bien sa plainte. Quant à la plainte pour diffamation, elle n’avait pu aboutir en raison de l’immunité diplomatique qui protégeait l’homme politique alors président des États-Unis.

Pour rappel, E. Jean Carroll accuse Donald Trump de l’avoir violée dans une cabine d’essayage d’un grand magasin new-yorkais dans les années 90. Des accusations que l’ancien chef de l’État avait qualifié de « mensonge complet », ajoutant en commentaire nauséabond que l’ancienne chroniqueuse du magazine ELLE n’était « pas son genre de femme ».

L’État de New York vote l’« Adult Survivors Act »

S’il fut un temps où Donald Trump avait pour alliés son pouvoir et les règles juridiques, cette période est révolue. La nouvelle loi de l’État de New York, intitulée « Adult Survivors Act » donne un an aux victimes présumées d’agressions sexuelles pour engager des poursuites, et ce même si les faits sont prescrits. Bien qu’il ait annoncé se représenter aux élections présidentielles, Donald Trump, 76 ans, demeure jusqu’à nouvel ordre un citoyen comme les autres, qui n’a plus le privilège de son statut pour échapper à la justice.

