Fini les pieds froids : les tapis sont jusqu’à -61% chez La Redoute

Le tapis est l’élément phare des amoureux de la déco. Pour réchauffer votre cocon et arrêter de vous geler les pieds, La Redoute a ce qu’il vous faut avec une sélection de tapis jusqu’à -61% !

On n’a pas tous la chance d’avoir un beau parquet bien ciré et le chauffage au sol. Sur un carrelage ou du lino, le tapis va habiller et réveiller la décoration de votre logement ! Qu’il soit en laine, en jute, à motif ou uni, c’est la pièce indispensable pour donner de la chaleur et de la convivialité à une pièce.

Le prix est cependant le principal problème. On l’apprend douloureusement en grandissant : les tapis ça coûte un bras, c’est donc compliqué d’en changer sur un coup de tête et en acquérir n’est qu’un doux rêve pour les étudiants qui emménagent dans leurs premiers studios !

La Redoute vous offre toutefois la possibilité de pouvoir décorer votre petit nid comme vous le souhaitez et à moindre prix grâce à une vente flash qui propose des réductions allant jusqu’à -61% sur plein de modèles différents.

Le tapis, l’accessoire de déco incontournable

Choisir un tapis mérite réflexion, car il peut tout changer à l’atmosphère de votre maison ou tout simplement ajouter une petite touche de couleur pour donner un super look à votre intérieur. Il permet aussi de délimiter des espaces et de mettre en avant votre nouvelle table basse dont vous êtes très fière, par exemple.

Le tapis sera aussi votre meilleur partenaire de soirée, tant que personne ne renverse rien dessus. Il faut savoir qu’il peut avoir des propriétés isolantes — il protégera donc (un peu) vos voisins du dessous de vos samedis soirs endiablés. Cela empêchera aussi les pièces peu chargées de résonner.

Il n’est pas forcément évident de placer un tapis chez soi. En effet, il ne faut pas qu’il soit trop grand pour ne pas manger toute la pièce, ni trop petit pour ne pas paraître ridicule sous une grande table.

La Redoute vous propose une sélection de tapis de toutes les tailles, toutes les gammes de prix et pour tous les goûts — des tapis berbères, modernes, orientaux ou à poils longs. Certains modèles conviendront même aux chambres d’enfants !

Vente flash La Redoute Un amour de tapis en bref

Décore et habille votre intérieur à petit prix

Une sélection variée : des tapis de toutes tailles et pour tous les goûts

Certains modèles raviront vos enfants

Pour sublimer votre déco, profitez dès aujourd’hui d’une promotion jusqu’à 61% sur une sélection de tapis sur le site de la Redoute. Par exemple, pour les craquages de PEL, ce tapis d’Orient passe de 2149,99€ à 839,99€ ; bien plus abordable, ce tapis à motifs est à 47,99€ au lieu de 69,99€.

Notez que cette vente flash prend fin dans six jours.

Découvrez la sélection de tapis à -61 % sur le site de La Redoute

Crédit photo : Dan Gold (Unsplash)