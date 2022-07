États-Unis : depuis l’interdiction de l’avortement, les hommes se ruent vers la stérilisation

Depuis la révocation du droit à l’avortement par la Cour suprême aux États-Unis, les médecins observent une explosion du nombre de demandes de vasectomie.

Depuis la révocation de l’arrêt Roe vs Wade qui protégeait un droit aussi fondamental que l’avortement depuis 1973, la société américaine connaît de multiples bouleversements. Nombreuses sont les voix qui se sont élevées aux États-Unis et à travers le monde pour dénoncer une telle régression et soutenir les Américaines.

Une explosion des demandes de stérilisation chez les hommes

Parmi toutes les mutations et les formes de lutte observées, les urologues américains ont constaté un phénomène surprenant. Selon un article du Washington Post publié le 29 juin 2022, les Américains se ruent dans les cabinets pour obtenir une vasectomie. Les médecins observent une explosion des demandes pour cette forme de stérilisation permanente qui empêche les spermatozoïdes de circuler dans le canal déférent et de se combiner avec le sperme.

Selon le Washington Post, ce phénomène s’étend aux quatre coins des États-Unis. Dans les colonnes du grand quotidien, un urologue basé à Los Angeles déclare avoir constaté une augmentation de 300 à 400% du nombre de consultations pour vasectomie. Un autre basé en Floride rapporte que s’il était habitué à recevoir 4 à 5 demandes de procédures par jour, la moyenne de ces dernières s’élève désormais entre 12 et 18.

« Le monde est un endroit effrayant »

Qui sont les hommes qui cherchent à être stérilisés depuis la révocation de Roe vs. Wade ? Quelles raisons les animent ? Faut-il y voir un geste dépolitisé, ou au contraire, une forme de mobilisation ?

Selon les urologues, la majorité des demandes émane d’hommes trentenaires et sans enfants. L’un des médecins interrogé par le magazine témoigne :

« Beaucoup de gars disent qu’ils pensaient à effectuer une vasectomie depuis un certain temps, et la décision Roe vs Wade a juste été le facteur final qui les a fait basculer et les a poussés à soumettre leur inscription en ligne. »

Toutefois, le Washington Post relate aussi les témoignages d’hommes souhaitant être stérilisés pour soutenir leur compagne et par peur de la nouvelle législation. C’est le cas d’Eric Nisi, un trentenaire vivant en Floride qui explique qu’il ne souhaite pas que sa petite amie « stresse à l’idée de tomber enceinte ». Il ajoute :

« Le monde est un endroit effrayant et vous ne savez pas ce qui va arriver, parce qu’il me semble que nous reculons aujourd’hui. »

