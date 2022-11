Et si des lunettes vous permettaient de mieux vous endormir ?

Si vous rencontrez des difficultés à vous endormir, on a peut-être une solution pour vous.

On a beau manquer de sommeil beaucoup trop souvent, on peut quand même avoir un mal fou à nous endormir, même en étant épuisées. Oui, c’est un peu le serpent qui se mord la queue. Personnellement, c’est mon cas. Je peux passer des heures à tourner dans mon lit, avant de finir par scroller mon téléphone et ma timeline Twitter comme un zombi, pour finir par m’endormir, mal, et me réveiller bien trop tôt, crevée.

Si cette situation vous parle et que vous vous retrouvez dans ce que j’écris, est-ce que vous connaissiez les lunettes de sommeil ? Ce n’est pas magique, mais ça peut vous aider.

Les lunettes Sleeping de IZIPIZI, une solution pour l’endormissement ?

Le fabricant IZIPIZI, bien connu initialement pour toutes ses collections de jolies lunettes pour enfants et adultes, propose une paire assez étonnante aux propriétés qui n’ont rien de loufoque : des lunettes de sommeil. Comment ça marche ? C’est tout simple.

Concrètement, c’est une jolie paire de lunettes avec monture — il y en a deux au choix, avec deux couleurs différentes — dont les verres bénéficient de la technologie GoodNight©. Ces verres aident à éviter ce qui peut bloquer la production de mélatonine, celle qu’on peut appeler « l’hormone du sommeil », comme la lumière des écrans ou les lumières des intérieurs. Ces verres ont été développés aux côtés du chercheur en optométrie Eugène Duvillard, et ils donnent une couleur jaune à l’environnement quand on regarde au travers.

Pour que les lunettes fonctionnent et qu’un impact sur l’endormissement soit noté, il faut les porter deux heures tous les soirs, avant d’aller dormir. D’après une étude qui a été effectuée auprès de 300 personnes rencontrant des troubles du sommeil légers à réguliers, le temps d’endormissement a pu être divisé par deux, et le repos aurait été plus profond et réparateur.

Mon endormissement nul et moi, on va tester ces nouvelles paires fissa. Au pire, je serai lookée tous les soirs, et au mieux, je pourrai enfin m’endormir sans rouler dans tous les sens avant de sombrer d’épuisement.

Si vous avez aussi envie de les tester, vous pouvez retrouver cette nouvelle collection directement dans les magasins IZIPIZI, ou sur leur site internet.

Par ici pour la paire de lunettes Sleeping d’IZIPIZI

Crédit photo image de une : Mike Laptev

