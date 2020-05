Phase 2 du déconfinement : l’essentiel des annonces du gouvernement

La deuxième phase du déconfinement approche à grand pas, et le Premier ministre vient de faire des annonces, ce jeudi 28 mai, sur les modalités de cette nouvelle période qui s’ouvrira le mardi 2 juin.

Une période où la liberté sera la règle, et l’interdiction l’exception, selon Edouard Philippe.

J’ai suivi son allocution pour toi et je t’explique ce qu’il faut en retenir !

De bons résultats sanitaires permettent de déconfiner un peu plus

De nouvelles libertés pourront être accordées grâce à de bons résultats sanitaires dont le Premier ministre s’est félicité :

« Nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions. »

Une situation rendue possible par la rigueur et le civisme des citoyens, selon lui.

La carte de la France change : plus aucun département n’est rouge, et presque tous sont verts à l’exception de Paris, Mayotte et la Guyane qui passent au orange.

Pour rappel, la couleur est définie sur la base de quatre critères : le nombre de contaminations par semaine, le taux de tests positifs, le nombre de personnes qu’un malade est susceptible de contaminer et le taux d’occupation des services de réanimation.

Edouard Philippe annonce la réouverture des cafés, bars et restaurants

Je t’en ai déjà parlé plus tôt dans la journée sur madmoiZelle, les cafés, les bars et les restaurants vont pouvoir – partiellement ou entièrement – rouvrir dès mardi !

La réouverture sera totale dans les départements verts, et partielle dans les départements oranges. Si tu y habites, tu devras te contenter des terrasses. Il y a pire, en cette approche de l’été !

Des mesures spéciales seront mises en place dans les établissements pour limiter au maximum le risque d’infections : distance de 1 mètre entre les tables, masques obligatoires pour l’ensemble du personnel et pour toi quand tu ne manges pas ou encore interdiction de consommer debout.

Déconfinement, reprise du lycée et annulation du bac français

Si tu es au lycée, voici des nouvelles qui devraient t’intéresser !

Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a fait une intervention pour expliquer que l’ensemble des lycées rouvriront progressivement en zone verte, et que la priorité sera donnée aux lycées professionnels en zone orange.

Jean-Michel Blanquer a longtemps affirmé sa volonté de maintenir l’oral du bac de français, mais suite à des négociations avec les fédérations de parents et les organisations syndicales, l’épreuve est annulée au profit d’une notation basée sur le contrôle continu.

Edouard Philippe annonce le lancement de l’appli StopCovid

Edouard Philippe a ensuite annoncé le lancement de l’appli StopCovid, validée par la Cnil et le Parlement.

Cette application gratuite et non obligatoire te permet de savoir si tu as été en contact avec une personne malade que tu ne connais pas, pendant tes courses ou dans le métro par exemple, et de réagir en conséquence.

Aux critiques sur la protection des données et sur le manque d’efficacité de l’application, le Premier ministre a répondu que StopCovid n’aurait pas accès aux données et aux contacts de ses utilisateurs, et qu’elle ne constitue « pas une arme magique, mais un instrument ».

Phase 2 du déconfinement : quels lieux seront rouverts ?

Le 2 juin, de nouveaux lieux pourront rouvrir dans les départements verts ! C’est le cas des parcs, des plages, des piscines, des salles de sport et de théâtre et des musées.

Il te faudra cependant patienter encore un peu pour aller au cinéma, mais leur réouverture est fixée au 22 juin.

Pour cette deuxième phase du déconfinement, les rassemblements restent limités à un maximum de 10 personnes dans l’espace public.

Les lieux de grands rassemblements, surtout couverts, restent les « plus grands adversaires » de la lutte contre le virus, selon Edouard Philippe, et resteront interdits.

Ainsi, les boîtes de nuit et les festivals ne pourront toujours pas te ré-accueillir de sitôt.

Phase 2 du déconfinement et déplacements.

Il y a du nouveau du côté de tes déplacements !

La règle des 100km a été abandonnée, ce qui te permettra d’aller et venir à l’intérieur du pays. Le Premier ministre a cependant appelé à la rigueur et à ne pas se jeter sur les déplacements interurbains.

Si tu étais encore dans le flou quant à tes plans de vacances, Edouard Philippe a donné quelques précisions qui devraient t’intéresser.

Les restrictions entre les frontières intérieures à l’Union Européenne sont maintenues au moins jusqu’au 15 juin, et les frontières hors Europe resteront fermées plus longtemps.

J’espère t’avoir aidé à y voir plus clair, et je te souhaite bon courage pour la suite du déconfinement ! En attendant, continue à respecter les mesures barrières afin que l’épidémie de coronavirus continue de reculer.

