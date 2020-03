Un harceleur de Nadia Daam fait appel, et sa condamnation s’alourdit

Mise à jour du 4 mars 2020

Plusieurs hommes ayant violemment harcelé Nadia Daam sur Internet ont été condamnés par la justice française (lire ci-dessous).

L’un d’entre eux a fait appel, mais il n’aurait peut-être pas dû : sa condamnation (6 mois de prison avec sursis et 2000€ de dommages et intérêts) a non seulement été confirmée, elle a aussi été alourdie de 1000€ supplémentaires au titre des frais de procédure !

La journaliste a publié sur Twitter un point d’étape dans son parcours de la combattante face au cyberharcèlement trop souvent impuni. Elle n’en a pas fini d’être courageuse :

Prochaine étape: un étudiant en philosophie rennais qui lui, a été condamné pour menace de crime à cinq mois de prison avec sursis et 2500 euros pour préjudice moral . Le procureur n'a même pas pu lire son message tellement c'était dégueulasse. — Nadia DAAM (@DaamNadia) March 3, 2020

Un autre harceleur de Nadia Daam condamné

Mise à jour du 21 mars 2019

5 mois de prison avec sursis et 2500€ de dommages et intérêts pour préjudice moral. C’est la peine prononcée à l’encontre d’un étudiant en philosophie de 27 ans qui fait partie des hommes ayant harcelé Nadia Daam (lire ci-dessous).

En plus d’avoir posté, sur le forum 18-25 de jeuxvideo.com, « j’aimerais baiser son cadavre pendant que son mec regarde », l’homme a menacé de viol la fille de la journaliste, à l’époque âgée de 11 ans.

Stratégies cite les propos très justes de Nadia Daam :

« Il parle de fantasme et de virtuel. Ce n’est pas vrai. Il connaissait mon existence, celle de ma fille. Ce n’est pas de la fiction et ce n’est pas une démarche littéraire ! Je suis sidérée par cette ligne de défense. »

Internet, c’est aussi la vraie vie. Et le courage de Nadia Daam, qui se bat pour que justice soit rendue, le montre bien.

Un autre homme ayant menacé Nadia Daam de mort condamné

Mise à jour du 6 juillet

Deux harceleurs de Nadia Daam ont été condamnés par la justice il y a 3 jours (lire ci-dessous).

Un homme l’ayant menacée de mort au moment où le verdict a été rendu public est passé en comparution immédiate.

Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 180h de Travaux d’Intérêt Général, et 5000€ de dommages et intérêts à verser à Nadia Daam. Son ordinateur a été saisi.

Suivez le compte-rendu du procès en déroulant ce tweet :

Je suis au TGI de Bobigny pour la comparution immédiate d’un homme qui a menacé Nadia Daam juste après qu’elle a gagné son procès à Paris. On attend encore que l’affaire passe! — Jules Darmanin (@JulesDrmnn) July 6, 2018

Verdict rendu pour les harceleurs de Nadia Daam

Mise à jour du 3 juillet

Les deux harceleurs de Nadia Daam mis en examen ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 2000€ chacun, pour préjudice moral.

L’avocat de la journaliste a partagé le verdict :

Job done. Deux membres du forum "18-25" de https://t.co/xhu9C4AXZt condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour avoir harcelé la journaliste Nadia Daam https://t.co/jURk6D6Rbl — Eric Morain (@EricMorain) July 3, 2018

Espérons que cette condamnation marque un début de prise au sérieux des violences et du harcèlement sur Internet, trop souvent impuni.

Le procès de deux harceleurs de Nadia Daam commence

Prévu à la base le 5 juin, le procès de deux harceleurs de Nadia Daam avait été repoussé au 3 juillet (lire ci-dessous).

Il vient de commencer. Deux prévenus sont présents. L’un a créé un montage transformant Nadia Daam en victime de décapitation. L’autre l’a menacée de viol.

Vous pouvez suivre le procès en direct sur Twitter, en suivant ce tweet de Maître Eolas, l’avocat d’Elliot Lepers et Clara Gonzales, à l’origine du « numéro antirelous » :

La journaliste Anaïs Condomines est également sur place et commente en direct :

C'est parti. Le prévenu à qui on reproche le photomontage est né en 97, celui qui est poursuivi pour menace de viol est né en 1983 #NadiaDaam — Anaïs Condomines (@AnaisCondomines) July 3, 2018

Le procès des harceleurs de Nadia Daam repoussé au 3 juillet

Mise à jour du mardi 5 juin 2018

Sept personnes arrêtées mais deux hommes convoqués à un procès.

Il y a du nouveau dans l’affaire du cyber-harcèlement de Nadia Daam : deux hommes devaient comparaître pour « menace de mort » et « menace de commettre un crime » le mardi 5 juin.

Finalement, le procès est reporté au mardi 3 juillet prochain. Interrogée par France Inter, la journaliste française a déclaré :

« Les deux personnes qui vont être jugées ont confessé à la police ne pas avoir écouté la fameuse chronique. C’est absolument désespérant ! »

Ce procès s’annonce totalement lunaire.

Les harceleurs de Nadia Daam devant la justice

Le 30 mai 2018

ET BIM ! Voilà, tout le monde pensait que cela ne servait à rien de porter plainte contre le harcèlement en ligne, eh bien la donne va peut-être changer !

Nadia Daam, journaliste française, a été victime de cyberharcèlement en novembre 2017, suite à sa chronique sur Europe 1 dédiée aux forums dédiés aux 15-18 et 18-25 ans sur JeuxVideo.com.

Je vous fais une petite piqûre de rappel.

Le 17 novembre 2017, Nadia Daam parle de ce forum dans son passage à la radio pour dénoncer les pratiques sexistes des trolls qui y sévissent.

Ils se sont alliés pour bloquer une ligne téléphonique anti-relous principalement destinée aux femmes.

Elle qualifie les participants des forums 15-18 et 18-25 ans de Jeuxvideo.com comme des « personnes dont la maturité cérébrale n’a visiblement pas excédé le stade embryonnaire ».

Réactifs comme on les connaît, des membres abjects de ces forums lui ont envoyé des insultes violentes, des menaces de mort et de viol, ont publiquement diffusé le nom du collège de sa fille ainsi que l’adresse de son domicile.

Parmi les messages terribles reçus par la journaliste, celui-ci m’a particulièrement choquée :

« Je vais t’égorger et violer ton cadavre ». Ambiance.

Ce cas de cyberharcèlement a été extrêmement violent et rappelle celui qu’a subi Marion Séclin après ses vidéos sur le harcèlement de rue pour madmoiZelle.com.

La plainte de Nadia Daam aboutit à une enquête

Nadia Daam ne s’est pas laissée démonter.

Elle a porté plainte ; avec le soutien de ses homologues journalistes et celui de son avocat, ses efforts pour retrouver les cyberharceleurs présumés ont payé !

Une enquête a été ouverte suite à son dépôt de plainte auprès des autorités.

Hier, mardi 29 mai, sept suspects ont été interpellés, rapporte Le Parisien. Ces harceleurs présumés seront jugés devant le tribunal correctionnel le 5 juin prochain.

Son avocat, Eric Morain, a d’ailleurs tweeté ceci :

Vous vous souvenez quand je disais aux harceleurs de Nadia Daam qu'on irait traquer leurs VPN, fouiller leurs adresses IP, démasquer leurs pseudos, et que leur sortie d'anonymat se ferait à la barre d’un tribunal correctionnel ? Et bien ce sera le 5 juin à la 30e Chambre.

Bisou. pic.twitter.com/NwzwmYlTFX — Eric Morain (@EricMorain) May 27, 2018

Les personnes arrêtées risquent trois ans de prison et 45 000€ d’amende. Ça calme, direct.

Suite à cette annonce, Nadia Daam livre une interview à Buzzfeed News France publiée le 29 mai.

Elle explique espérer que son cas devienne une jurisprudence et permette à toutes les personnes victimes de cyberharcèlement d’obtenir justice.

Nadia Daam pour que le cyberhacèlement soit puni

Elle parle de sa fille, encore adolescente, qui pense à raison, que le cyberharcèlement reste impuni aujourd’hui. Elle déclare au site d’information en ligne :

« Je veux pouvoir avoir une discussion avec ma fille et lui dire : « Tu vois, heureusement, quelqu’un peut être puni quand il fait ce genre de choses » […] Je voudrais pouvoir lui dire que, parfois, on gagne. »

Les femmes font partie des principales victimes du cyberharcèlement, mais les plus jeunes également sont des cibles à risque.

Entre le collège et le lycée, les enfants et adolescent·es sont sensibilisé·es à la question mais malheureusement, peu de solutions se voient appliquées de manière concrète.

À lire aussi : Harcèlement scolaire et cyber-harcèlement – j’ai survécu à une année d’enfer

Sur le sujet, il existe le podcast de Louie Media baptisé « Entre » qui laisse la parole à une jeune fille de 11 ans et qui aborde le sujet du harcèlement scolaire.

Le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles du secrétariat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes a pour but de faire évoluer cette situation.

Pour aller plus loin sur le cas de Nadia Daam

Je te recommande la lecture de l’article de Buzzfeed News, rédigé par Marie Kirschen.

L’interview de Nadia Daam sur Buzzfeed News.

Tu peux également jeter un coup d’œil à cette tribune du Monde et à l’article de Clémence Bodoc sur le forum 15-18 et 18-25 ans de Jeuxvideo.com.

Victime de harcèlement en ligne comme de nombreuses femmes, Nadia Daam est devenue un exemple de volonté face au cyberharcèlement.

Ça fait du bien de voir que ce ne sont pas toujours les sales types qui gagnent. Qu’il existe une justice et qu’elle peut fonctionner.

À lire aussi : La meilleure solution contre le cyberharcèlement ? C’est toi