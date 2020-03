La marque Dans Ma Culotte se met aux culottes menstruelles !

Si tu lis madmoiZelle assez régulièrement, tu n’es pas sans connaître la marque Dans Ma Culotte qui propose des protections hygiéniques saines depuis des années, tout en cherchant à déconstruire le tabou autour des règles.

Eh bien j’ai une bonne nouvelle pour toi qui souhaitais passer à la culotte menstruelle : Dans Ma Culotte propose enfin les siennes !

Dans Ma Culotte, un engagement depuis toujours

Depuis 2015, la marque s’engage à proposer aux femmes des protections hygiéniques à la fois efficaces, diversifiées, originales et éco-conçues.

Ses produits sont notamment certifiés Oeko-Tex (100), Commerce Équitable et Global Organic Textile.

Que tu sois plutôt team tampon, serviette lavable ou cup, tu peux être sûre que tu trouveras ton bonheur parmi ceux de Dans Ma Culotte.

C’est donc une joie pour moi de t’annoncer aujourd’hui que ses premières culottes menstruelles ont enfin vu le jour !

Tu me diras, les marques qui proposent des culottes de règles sont nombreuses (on te prépare d’ailleurs un grand comparatif très prochainement !).

Mais comme me l’ont expliqué Marie et Noëlle, les deux fondatrices de Dans Ma Culotte, plus les marques qui proposent des culottes menstruelles seront variées, plus les femmes auront de choix, et ça c’est chouette !

Les premières culottes de règles de Dans Ma Culotte

Pour ce lancement tant attendu, Dans Ma Culotte a souhaité se focaliser sur deux modèles pour commencer : un shorty bordeaux (flux moyen), et une culotte taille haute noire (flux abondant).

Elles peuvent être portées de 5 à 12h selon ton flux, et elles se lavent comme la plupart des culottes menstruelles, c’est-à-dire d’abord à la main à l’eau tiède, puis en machine à basse température.

Pour les avoir testées les deux, je te conseille le shorty que j’ai trouvé plus discret et plus confortable à porter.

Mais toutes deux sont composées de coton bio !

Culotte menstruelle taille haute, Dans Ma Culotte, 34€

Shorty de règles, Dans Ma Culotte, 32€

A priori, la marque a prévu d’étendre sa gamme de culottes dans le futur, mais je trouve que ces deux modèles constituent déjà un très bon début !

