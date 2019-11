Ces superbes coques ne demandent qu’à orner ton téléphone

La marque Kroma s'est associée à des illustratrices et illustrateurs pour sortir de magnifiques coques qui transformeront ton téléphone en œuvre d'art !

Alors, prête à (t’)offrir une coque Kroma pour Noël ? Quelle collaboration t’a le plus séduite ? Dis-moi tout !

L’habiller d’une œuvre d’art, ça impose tout de suite ton style ! Il ne te reste plus qu’à faire ton shopping chez Kroma . Le seul problème ? Tu as clairement l’embarras du choix.

Bonne nouvelle, si tu achètes un cadre et un verso, tu peux choisir un verso gratuit dans la collection des designs originaux Kroma !

L’idée est que tu peux acheter un cadre, puis plusieurs motifs , pour changer l’apparence de ton téléphone au gré de tes envies… ou de ton look, si tu veux l’assortir à tes vêtements !

Tu peux aussi retrouver des protections créées par les artistes Sibylline Meynet , Janice Sung et Neimykanani .

Et même une collection Mille Planètes , qui rappelle les nuances de l’espace. Ma PASSION !

Souviens-toi : l’an dernier, je te racontais les façons les plus teubé dont j’avais abîmé mon téléphone .

