La solution cool pour ne plus perdre ton téléphone

La coque collier pour smartphone est une coque lambda, à ça près qu’elle possède des petits anneaux sur le haut, grâce auxquels que tu peux l’accrocher à un cordon ou une bandoulière et te balader les mains libres !

Le collier smartphone, la tendance pratique et esthétique

L’an passé, j’ai vu passer quelques-unes de ces choses sur Instagram. C’est la marque anglaise Hey Handy qui les a popularisées.

Puis en Europe, c’est la marque Xouxou qui a proposé la première ce type d’accessoire.

Et depuis quelques mois, la coque collier s’est importée en France et tu en trouves de plus en plus !

Le collier smartphone est d’une part pratique, puisqu’il te permet d’éviter de te le faire voler par des pickpockets, de le faire malencontreusement tomber, etc…

Mais ça devient aussi un accessoire mode de choix, puisque les cordons se déclinent dans plein de styles différents.

Où acheter un coque collier pour smartphone

Tu trouveras ton bonheur dans maintes boutiques ainsi que sur Internet.

Chez Hey Handy, tu auras le choix entre des coques déclinées selon plusieurs marques de téléphones : Huawei, Samsung et Apple.

Coque cordon pour smartphone Hey Handy, 22,90€

Mais chez Xouxou ainsi qu’ailleurs, il n’y a presque que du choix pour les iPhones, comme souvent avec les coques de téléphone…

Là où tu peux dégoter ces coques, c’est notamment dans la section accessoires de certaines boutiques de vêtements.

Je commence donc avec les coques qui fonctionnent avec iPhone, qui sont donc en majorité.

Coque avec cordon pour smartphone (iPhone 6, 7 and 8), Monki, 10€

Coque avec cordon pour smartphone (iPhone 6,7, 8 et XS), H&M, 9,99€

Coque avec cordon pour smartphone (iPhone X, XS, 6, 6s, 7, 8), ASOS, 34,99€

Comme je suis une bonne poire, j’ai décidé de fouiller le fin fond du web pour te dégoter des coques collier pour smartphone qui fonctionnent avec d’autres marques qu’Apple.

En voici une qui te propose plusieurs types de modèles qui s’adaptent à différents téléphones des marques Huawei et Samsung.

Coque à cordon pour smartphone, Amazon, 17,90€

La suivante se décline pour de nombreux modèles de la marque Samsung.

Coque à cordon pour smartphone, Amazon, 9,56€

Et enfin, en voici une qui propose une grande palette de déclinaisons pour modèles Huawei !

Coque à cordon pour smartphone, Amazon, 6,99€

Et au pire, tu peux tout simplement te procurer un porte-mobile, soit une petite sacoche dans laquelle enfouir ton smartphone.

Mais du coup, une fois que tu sors ton téléphone de la pochette, il n’est plus accroché à rien, et ce n’est plus le même concept.

Porte-mobile, Pull&Bear, 14,99€

Tu remarqueras qu’aucune des ces boutiques ne donne le même nom à cet accessoire pour l’instant assez exotique… Beaucoup décident de rester sur des termes anglais.

Je propose aux marques qui vendent en France de se placer sur « coque collier pour smartphone », car c’est logique finalement ! Allez, tous avec moi.

