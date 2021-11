Chouchoutez les petits coussinets de votre animal avec ce coussin chauffant à -15%

L’hiver est de retour. Et malgré leurs poils soyeux, nos animaux de compagnie ressentent aussi le froid ! Alors le coussin chauffant est une bonne solution.

À l’arrivée de l’hiver, on allume le chauffage, on superpose les pulls, on rachète une énième paire de gants et un plaid pour lutter contre le froid qui nous brise les os. Nos petits compagnons, eux, commence à développer des poils plus épais à la fin de l’automne — on parle même de poil d’hiver.

Mais cette robe saisonnière n’empêche pas nos animaux de ressentir le froid. Alors histoire de leur apporter un peu plus de confort, il est possible de leur installer un coussin chauffant !

Ce coussin permet à vos chiens, chats ou lapins de se réchauffer. C’est l’accessoire idéal après une promenade ou encore pour les empêcher de se réfugier dans votre lit (bon courage cela dit).

Il existe plusieurs types de coussins chauffants : l’électrique qui se branche à une prise de courant pour diffuser de la chaleur en illimité, l’autochauffant qui engrange et restitue la chaleur de l’animal, ou encore celui qui se chauffe directement au micro-ondes.

Il est important de noter que pour réchauffer votre animal il faut impérativement acheter un accessoire conçu à cet effet. Une bouillotte par exemple pourrait blesser votre compagnon !

Et ça tombe bien : Pecute vous offre un coussin chauffant et deux housses en flanelle pour 42,49€.

Un hiver bien au chaud pour vos animaux

Pecute vous propose ce coussin chauffant électrique pour garder vos animaux au chaud. Il leur garantit une meilleure qualité de sommeil et convient même aux nouveau-nés. Il est doté d’un contrôle de température intelligent qui maintient la chaleur entre 38°C et 40°C .

En plus de les réchauffer et de les relaxer, ce coussin peut aussi soulager les animaux qui souffrent d’arthrite ou de douleurs liées au froid. Il est équipé d’un système de protection contre les surchauffes et son coton ignifuge réduit le risque d’incendie.

Afin que votre animal puisse profiter pleinement du confort de son coussin, il faut éviter de le disposer directement sur un sol froid, et privilégier le canapé ou un tapis épais. Il est imperméable et livré avec deux housses en flanelle qui passent en machine à laver — un accident est vite arrivé… Il est fabriqué à 100% en acier inoxydable pour éviter une morsure accompagnée d’une électrocution.

Son design n’est pas des plus glamour, cependant, notamment à cause de son long câble blanc… Ce coussin n’est certainement pas un incontournable de la déco, mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour nos animaux ?

Le coussin chauffant pour animaux Pecute en bref

Contrôle de la température entre 38° et 40°C

Système de protection contre les surchauffes

Réchauffe, relaxe et soulage les douleurs des animaux

Amazon vous offre -15% sur ce coussin chauffant Pecute. Il est disponible dès aujourd’hui pour 42,49€ au lieu de 49,99€.

Crédit photo : Pexels / Francesco Ungaro