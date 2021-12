Ce porte-clé connecté va changer le quotidien des têtes en l’air

Si vos objets adorent jouer à cache-cache, ce porte-clé connecté Chipolo va vous aider à les débusquer ! Un super cadeau pour les étourdies.

Des clés, un sac ou même un portefeuille, ça se perdent facilement dans une maison, un appart et même une studette… surtout 5 minutes avant de partir. Pour éviter d’être en retard et de s’arracher les cheveux en cherchant ses clés de voiture, découvrez le Chipolo, pas plus grand qu’un jeton et localisable grâce à une application !

Ce petit objet anti-perte va changer le quotidien de son ou sa propriétaire : c’est le cadeau idéal pour ceux et celles qui ont tendance à égarer jusqu’à leur tête.

Découvrez le porte-clé connecté Chipolo à 29,95€

Ne cherchez plus ! Chipolo sait où se trouve vos clés

Pour moins de 30 euros, Chipolo propose d’économiser du temps et de ne plus retourner la maison à la recherche de ses clés. Cette puce peut s’accrocher aux clés, mais aussi aux sacs, aux portefeuilles, partout ! Et grâce à l’application du même nom, vous pouvez tracer la position de l’objet que vous cherchez.

La zone de couverture de ce porte-clé connecté atteint les 60 mètres. Et ses concepteurs ont pensé à tout : si vous êtes en possession du Chipolo mais que c’est votre smartphone qui a disparu, il suffit de secouer la puce pour le faire sonner.

Le Chipolo est équipé d’une batterie garantissant environ un an d’autonomie, et il est disponible en quatre couleurs différentes : jaune, rouge, bleu ou blanc.

Le porte clé-connecté Chipolo, c’est pour qui ?

Le Chipolo est le cadeau idéal pour ceux qui cherchent les lunettes posées sur le bout de leurs nez. Il fera le bonheur des plus étourdies, vous l’aurez compris !

