Ce pack fitness à moins de 55€ va vous motiver à faire du sport depuis votre salon

Si vous êtes motivée pour vous mettre au sport mais que l’idée d’aller à la salle vous blase, ce pack fitness a tout pour vous plaire !

Il n’est jamais trop tard pour ajouter de nouvelles résolutions sur votre liste. Entre réorganiser son bureau, arrêter de fumer et dormir davantage, il y’a aussi celles qui se décident à se (re)mettre à faire de l’exercice ! Si vous êtes de celles-là, bravo (perso, toutes ces résolutions sont sur ma liste depuis 2017 et je m’en fous mais j’admire la motivation des autres).

Vous êtes remontée à bloc, jogging, basket et bouteille d’eau mais vous inscrire à la salle vous soûle, voire terrifie ? Parce que oui, se retrouver au milieu des fans de développés couchés, c’est parfois anxiogène. Pas de stress : faire vos exercices sans pression, pépère dans le salon, ça marche aussi !

Histoire de vous offrir des entraînements dignes de ce nom et conserver votre motivation, pourquoi ne pas craquer pour quelques accessoires ? Faire du sport à la maison peut très vite se finir devant la télé ou au fond du lit ; pour éviter cette baisse de motivation, Cdiscount propose de vous équiper avec ce pack home fitness Kangui à -21% !

Ce pack home fitness va devenir votre compagnon remise en forme et il est à 54,90€ sur Cdiscount

Gym, yoga, cardio : tout ce qu’il faut

L’avantage de faire du sport à la maison, c’est qu’il n’y a pas besoin d’attendre qu’un tapis de course ou un vélo elliptique se libère pour s’adonner à l’exercice que l’on souhaite. Chez soi, on peut reprendre le sport que l’on veut et à son rythme.

Ce pack fitness home Kangui vous propose quatre accessoires pour vous permettre de diversifier vos entraînements.

D’abord, un tapis de gym vous accompagnera de manière confortable pendant vos séances d’abdos ou de yoga. Il y a aussi un ballon de gymnastique qui va vous permettre de travailler le renforcement musculaire, mais aussi la posture et l’équilibre.

Vous trouverez également une corde à sauter — ce sport de que certaines pratiquent depuis la cour de récrée et un excellent moyen de travailler son cardio ! Et pour finir, le pack Kangui inclut trois élastiques pour vous muscler efficacement. De plus, il est livré avec un guide d’exercice afin de vous inspirer durant vos séances.

Le pack home fitness Kangui en bref

Composé d’un guide et quatre accessoires :

Un tapis de gym

Une corde à sauter

Un ballon de gym

Trois élastiques

Cdiscount vous offre -21% sur le pack home fitness Kangui

Cdiscount vous offre une réduction de 21% sur ces accessoires de sports. Le pack home Fitness est à 54,90€ au lieu de 69,90€ !

Crédit photo : Klaus Nielsen