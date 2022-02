Bye bye allergies, exit les acariens avec ce purificateur d’air à -51%

Plus besoin de passer des heures fenêtres grandes ouvertes en plein hiver ! Le purificateur d’air a le vent en poupe et celui-ci est à moins de 100 euros.

Ce n’est pas le scoop de l’année mais pour celles et ceux qui n’étaient pas encore au courant : oui, la pollution c’est aussi à la maison ! J’entends encore mes parents me dire « j’ouvre un peu pour aérer »… ce qui se traduisait par une heure et demie à se cailler les miches dans la maison plusieurs fois par semaine en plein mois de janvier.

Force est de constater, cependant, qu’ils avaient bien raison — entre les moutons de poussières, les acariens, les composants des produits ménagers et j’en passe, notre cocon est souvent bien plus pollué que ce qu’on pense… Mais pour s’éviter de transformer sa maison en glacière trop régulièrement il y a une solution : le purificateur d’air

Exit les allergènes ! Pour s’offrir de l’air de qualité et préserver ses sinus, le purificateur d’air va prendre soin de vous et de votre intérieur. La Fnac vous propose aujourd’hui une belle promo avec ce modèle Rowenta à moitié prix !

Pour un intérieur assaini bien comme il faut ce purificateur d’air Rowenta est à 99,99€ au lieu de 199,99€ sur le site de la Fnac

Un intérieur tout propre

Quel kif de rentrer chez soi quand c’est clean et bien rangé (c’est mon petit côté Bree Van De Kamp qui vous parle) ! Si vous cherchez à vous offrir une maison propre et saine au quotidien, optez pour le purificateur d’air Rowenta qui vient assainir votre intérieur.

Ce purificateur Rowenta élimine jusqu’à 99% des moissisures, poussières autres particules qui viennent se nicher chez vous. Cette machine offre un air pur dans des pièces allant jusqu’à 90m2 et promet des résultats rapides (12m2 de purifiés en huit minutes).

Ce purificateur est doté d’un pré-filtre et d’un filtre a charbon actif et à particules. Le charbon actif élimine les odeurs, les gaz et la fumées (bonne nouvelle pour vos soirées) ; le filtre à particules, lui, s’occupe des particules fines comme le pollen, des acariens ou encore des virus.

Ce modèle dispose de trois vitesses — dont un mode silencieux — mais aussi un timer et d’un signal pour le changement de filtre. Petit bémol, il mesure 53 cm de hauteur et 32 cm de largeur : il est donc assez voyant et on ne peut pas dire que ce soit un must-have en déco.

Le purificateur d’air Rowenta en bref

Il élimine les moisissures, poussières, gaz, odeurs, fumées et autres

ll est doté d’un pré-filtre et d’un filtre à charbon actif et à particules

Il dispose de trois vitesses dont un mode silencieux

Ce purificateur d’air Rowenta est à -51%

La Fnac vous offre une belle réduction de 51% sur ce purificateur d'air Rowenta.

