Bac 2022 : les 4 conseils d’un spécialiste pour réussir les rattrapages

Conseils stratégiques et révisions efficaces : on a demandé à un expert ses meilleurs tips pour réussir les rattrapages.

Vous venez d’apprendre que vous êtes admis au rattrapage ? Pas de panique, le bac est à portée de main.

Julien Tartaglia, le fondateur de Les Bons Profs est expert en la matière. Il accompagne des élèves qui passent le bac depuis plus de dix ans et vous donne ses meilleurs conseils pour réussir cette ultime épreuve.

Conseil n°1 : choisir les matières où vous avez eu les moins bonnes notes pour gagner des points

Pour l’oral de rattrapage, il faut choisir deux matières parmi quatre possibles. Le premier conseil de l’expert ne concerne pas les révisions mais la stratégie à adopter pour mettre toutes les chances de votre côté au moment de ce choix :

Si on a eu une mauvaise note à une ou deux matières, on ne réfléchit pas, il faut les choisir. Le principe des rattrapages est qu’on ne va garder que la meilleure note entre l’écrit déjà passé et l’oral de rattrapage. Imaginez que vous ayez eu 12 à un écrit, et qu’à l’oral, vous avez de nouveau 12, vous ne gagnerez donc pas de point. Quand on a un grand écart entre l’écrit et l’oral, on a plus de chances de récupérer plus de points.

Si vous êtes dans le cas où vous n’avez pas eu une ou deux mauvaises notes à l’écrit, où que toutes vos notes sont à peu près similaires, pensez aux coefficients. Tout en vous demandant dans quelle matière vous êtes le plus à l’aise, choisissez une matière avec un gros coefficient pour l’oral. N’oubliez pas que les matières de spécialité rapportent le plus de points.

Conseil n°2 : réviser en écrivant

Les épreuves de rattrapages commencent demain, il faut donc être stratégique dans vos révisions. La méthode secrète pour bien assimiler, c’est écrire :

Il faut aller à l’essentiel et surtout, écrire. C’est le plus efficace. Lire ne suffit pas. Si vous avez déjà des fiches, l’idéal est d’en faire des synthèses, les réécrire ou encore en refaire de nouvelles. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais les vidéos marchent bien. Les vidéos Les Bons Profs sont déjà des résumés des programmes. Mais il ne faut pas juste regarder la vidéo, il faut prendre des notes.

Conseil n°3 : allez à l’essentiel, en misant sur le bon vocabulaire

Pour être le plus synthétique et efficace possible, le mieux est de faire particulièrement attention au vocabulaire. Concentrez-vous sur les gros points : les définitions majeures, les propriétés et les grandes formules.

Il faut aller au plus direct. Le vocabulaire c’est le plus important. Si l’examinateur entend le candidat utiliser les bons termes dans sa présentation, il va se dire : » Ok, on est dans le juste. Voilà quelqu’un qui a travaillé, qui a retenu des choses. » Et surtout, c’est plus précis, c’est ça qui est attendu.

Conseil n°4 : soyez positif, le jury est votre allié !

Au rattrapage, les examinateurs ne sont pas là pour saquer. Ils iront chercher toutes les petites choses positives, les bons mots de vocabulaire pour que ça marche.

Les examinateurs sont des alliés. Ils vont aller chercher la bonne note en même temps que l’élève, il n’y a pas de piège.

En général, les pièges, c’est quand on sent que l’élève est bon. On va mettre des petits pièges pour savoir à quel point il est bon. Aux rattrapages, l’idée c’est de voir : est-ce que c’est un élève qui a travaillé sur la matière que j’enseigne, et l’écrit ne s’est pas bien passé pour plein de raisons possibles ?

Même s’il est normal d’être très stressé, il faut essayer d’être positif, poli et de bien écouter le jury pendant la phase de retour. Julien Tartaglia insiste sur le détail de l’apparence :

« On s’habille correctement, on ne fait pas comme si le jury n’existait pas on sourit. Tout ça, ça joue : si on se les met dans la poche ce sont des alliés qui vont encore plus jouer leur rôle. Rappelez-vous que cette année, vous avez appris des choses. »

Vous êtes dans la dernière ligne droite, il faut foncer pour arracher votre diplôme. Même si les rattrapages demandent de travailler, pensez à bien dormir. Arriver reposé permet de réduire le stress. « Ce soir, on ne regarde pas Stranger Things jusqu’à 1 heure du matin ! C’est un effort à faire, mais après-demain c’est fini ! »

