Après un tweet de Jean-Luc Mélenchon, Ruth Elkrief placée sous protection policière

Sur le réseau social X (ex-Twitter), Jean-Luc Mélenchon a accusé l’éditorialiste de LCI d’être une « fanatique » et une « manipulatrice ».

Ce lundi 4 décembre, Gérald Darmanin a annoncé avoir mis sous protection policière la journaliste de LCI Ruth Elkrief.En cause, un tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui l’accuse d’être une « fanatique » et de mépriser les musulmans.

Ruth Elkrief, « manipulatrice » et « fanatique » selon Jean-Luc Mélenchon

Ce dimanche 3 décembre sur LCI, une interview de Ruth Elkrief du député et coordinateur de La France Insoumise Manuel Bompard a donné lieu à des échanges tendus sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Jean-Luc Mélenchon s’en est alors pris à la journaliste sur son compte X (ex-Twitter) : « Ruth Elkrief. Manipulatrice. Si on n’injurie pas les musulmans, cette fanatique s’indigne. Quelle honte ! Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans », a-t-il poursuivi.

Des propos sur lesquels est revenue Ruth Elkrief à l’antenne de LCI lundi 4 décembre, défendant la liberté des journalistes à « poser des questions qui déplaisent » : « Critiquer un journaliste, c’est légitime. Il ne s’agissait pas d’une critique mais d’une agression », a-t-elle déclaré. Avant de poursuivre : « J’ai été élevée au Maroc, dans la connaissance et dans l’affection intime pour les traditions culturelles et cultuelles juives, musulmanes et chrétiennes, a-t-elle précisé. Et c’est justement pour cela que je crois que seule la République laïque, même si elle est maltraitée, contestée, nous permet de vivre dans la concorde. »

Ruth Elkrief a reçu un large soutien de la part de membres du gouvernement

De son côté, le groupe TF1, qui possède la chaîne LCI a annoncé par le biais d’un communiqué soutenir « fermement Ruth Elkrief et déplore vivement les invectives odieuses et insinuations déplacées dont elle est l’objet », a de son côté écrit sur X le groupe audiovisuel, maison-mère de la chaîne d’information LCI.

Du côté de gouvernement également, plusieurs membres ont défendu la journaliste. Olivier Véran a qualifié cette attaque « d’ignoble », tandis que pour Rima Abdul Malak, ministre la Culture, Jean-Luc Mélenchon a « tort de dénigrer si souvent la presse et de faire du journalisme français, pilier de notre démocratie, la cible de ses accusations et invectives obsessionnelles ».

Une défense unanime de la part de membres du gouvernement dont n’avait pas eu droit Ariane Lavrilleux, journaliste placée en garde à vue durant 48 heures en septembre dernier, pour pour son enquête sur les « Egypt Papers ».