3 façons simples de t’engager auprès d’Amnesty International

En partenariat avec Amnesty International (notre Manifeste)

Elle a été jetée derrière les barreaux pour avoir défendu les droits des femmes. Il a été arrêté et maltraité par la police sans raison, ni poursuite judiciaire. Elle risque 25 ans de prison pour avoir aidé des réfugiés.

Leurs histoires sont révoltantes, semble d’un autre temps. Pourtant…

10 jours pour signer et faire bouger les choses

Partout dans le monde, des jeunes subissent des violations de leurs droits fondamentaux. En Iran, au Mexique, en Grèce… et en France, d’autres personnes comme toi et moi sont encore aujourd’hui poursuivies voire condamnées pour avoir tenté de défendre des droits humains.

À l’occasion de sa campagne annuelle et mondiale 10 jours pour signer (#10JPS), Amnesty International raconte les histoires de 10 jeunes en danger, parmi lesquelles des militants et militantes qui risquent leur vie pour améliorer celle des autres.

Le but : mobiliser au moins 100 000 personnes autour de leurs situations.

Découvre les 10 situations mises en avant par Amnesty sur la page de la campagne !

Ces injustices t’indignent et tu as envie d’agir ?

Bonne nouvelle, entre le 6 et le 16 décembre, tu pourras toi aussi intervenir très concrètement pour des causes qui te paraissent justes et importantes.

Voici comment faire.

Des événements à Paris et Marseille pour se mobiliser ensemble

Pas envie de faire les trucs dans ton coin ?

Les équipes d’Amnesty International organisent deux chouettes événements en France pour se retrouver à l’occasion de #10JPS.

L’événement Amnesty International à Paris

Le mardi 10 décembre, la Gaîté Lyrique à Paris accueillera de 18h à 23h un événement comprenant :

Une conférence Qu’est-ce qui indigne les jeunes ? animée par Alice Pfeiffer

Des animations autour de la campagne

Un DJ set de Julien Granel

Un concert de Kazy Lambist

Pour assister au concert et soutenir Amnesty International, tu peux prendre ton billet à 15€ pour le concert dès maintenant !

Tu veux te souvenir de la date ? Rejoins l’événement Facebook !

L’évènement Amnesty International à Marseille

Le samedi 7 décembre, Amnesty attend plus de 300 personnes à une journée festive et engagée qui se déroulera de 11h à 23h au Coco Velten à Marseille.

Au programme :

Une conférence suivie d’un débat avec Seán Binder et Camille Halut, deux des dix défenseurs des droits humains faisant partie de la campagne #10JPS (le premier se bat pour les droits des personnes migrantes et réfugiées en Europe et la seconde pour le droit de manifester en France)

Des ateliers et des activités ludiques autour de l’engagement

Un concert de bal brésilien avec Roda Vagabunda et DJ Secousse

Ce rendez-vous est en libre accès, il suffit de te présenter le jour même sur place ! Tu veux te souvenir de la date ? Rejoins l’événement Facebook !

Engage-toi pour Amnesty International

Et si tu n’es ni à Paris ni à Marseille, tu peux toujours relayer la campagne ou, si tu as du temps, carrément la promouvoir à travers un événement.

Amnesty met à disposition un kit d’action facile à prendre en main.

Et toi, que penses-tu de cette campagne ? Vas-tu y participer ?