Je suis devenue accro à cette nouvelle application qui colore les cheveux

Les applications beauté n’arrêtent pas le progrès.

Celle de L’Oréal Professionnel, Style My Hair, propose un relooking réaliste pour choisir sa prochaine couleur de cheveux.

Selon Refinery29 la marque s’est entourée d’une équipe de scientifiques et d’ingénieurs pour avoir des simulations plus avancées et qualitatives que d’autres applications existantes !

Grâce à cette technologie de pointe, les cheveux peuvent être facilement repérés et suivis, même les mèches rebelles, les épis et les cheveux de bébés ne sont pas oubliés !

C’est un outil assez précieux pour ne pas faire des choix capillaires que l’on peut regretter.

C’est possible de tester des couleurs audacieuses, ou tout simplement d’éclaircir sa couleur

L’application est très facile à utiliser, il y a un curseur pour voyager d’une famille de couleurs à une autre.

Des gammes de blonds, de cuivrés, des bruns chauds et froids jusqu’aux couleurs colorées intenses, il y a de quoi tester !

Je me suis bien amusée pendant ma pause de midi à TOUT essayer, et en grande professionnelle, j’ai voulu embêter tout le monde pour voir ce que ça donnait sur d’autres têtes !

On a voulu voir ce que ça faisait d’être blondes avec Esther… C’est perturbant !

Je préfère prévenir que c’est très addictif et que ça donne également très envie de changer de couleur de cheveux…

Même si Mymy n’a jamais eu besoin d’application pour passer des cheveux vert au rose, on a testé une couleur inédite pour elle !

Je pense que le résultat n’est pas parfait mais pour ça permet de faire quelques simulations tout à fait correctes. C’est également un bon outil à emmener chez le coiffeur pour discuter de ses envies de colorations !

Allez, j’arrête, je laisse la rédac travailler tranquillement.

Le téléchargement de Style My Hair est déjà disponible. Je dois avouer que l’utilisation sur Iphone est bien plus pratique que sur d’autres smartphones.

Si tu testes l’application n’hésite pas à me dire ce que tu en penses, je suis personnellement très dubitative sur mes résultats capillaires…

Mais je n’arrive pas à m’arrêter !

