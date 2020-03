Enfin une campagne par et pour les hommes contre le sexisme

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2020, l’association Zéromacho lance l’appel « Des hommes parlent aux hommes ».

La campagne tient notamment en trois vidéos réalisées par l’agence de communication Madame Bovary, et en une phrase :

« Messieurs, on va pas se mentir, pour que les choses changent, il va falloir qu’on change. »

Et ça donne des frissons.

L’association Zéromacho, c’est quoi ?

L’association Zéromacho, c’est un réseau international d’hommes de tous les âges, pays et professions qui ont fait de la lutte contre le machisme un combat publi.

Et ce, notamment au travers d’un engagement contre le système prostitueur et pour l’égalité femmes-hommes.

Zéromacho œuvre au quotidien pour sensibiliser les hommes au sujet des comportements sexistes, et se bat notamment pour la pénalisation des clients de la prostitution.

L’un de ses fondateurs, Patric Jean, militant controversé, a quitté l’association en 2016. Elle est à présent co-chapeautée par Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo.

L’appel du 8 mars de Zéromacho, « Des hommes qui parlent aux hommes »

Comme l’explique le communiqué de presse diffusé par Zéromacho, cet appel du 8 mars :

« A pour ambition de passer à une seconde phase de communication qui vise, après l’étape de l’indignation, à modifier les comportements machistes dus à une structure sociétale patriarcale. Tous les hommes, de toutes conditions et de tous âges, ont été structurés par l’idéologie de la domination masculine et ce, jusque dans les moindres interactions avec les femmes, visibles tant dans la sphère privée que publique. L’objectif de la campagne est d’essayer d’établir une connivence avec les hommes pour mieux dénoncer la violence des comportements machistes et de situations fréquentes du quotidien, qui s’avèrent être du harcèlement ou des violences sexistes et sexuelles. Il s’agit de s’adresser aux hommes sur le ton d’une certaine fraternité toxique (on va pas se mentir…), pour passer ensuite à une fraternité bienveillante, et tenter de changer leurs comportements envers les femmes. »

Pour ce faire, Zéromacho et Madame Bovary ont réalisé trois vidéos mettant en scène trois situation de la vie quotidienne qui décèlent en réalité des violences sexistes et sexuelles violemment banalisées.

Les vidéos sont fines, personnifiées par la voix d’un homme qui s’adresse à un pote, un frère, ou même un inconnu, permettant à chaque homme qui écoute et regarde de se sentir concerné et, par introspection, de se rendre que lui aussi pourrait avoir eu un comportement sexiste inacceptable.

Cette campagne incite les hommes à cesser de se voiler la face, à se rendre compte de la teneur sexiste d’attitudes qui jusqu’ici, étaient considérées comme des gages de virilité, de masculinité…

Si tu veux plus d’informations sur la campagne, rendez-vous sur les pages Twitter et Facebook de Zéromacho, et sur le site Internet de Zéromacho.

Et toi, est-ce qu’il t’a fait autant de frissons qu’à moi, cet appel du 8 mars ?

