Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le collagène

Si vous êtes adepte de skincare, et que vous cultivez le mantra « un esprit sain dans un corps sain », vous n’avez pas pu passer à côté de la folie qui entoure le collagène. De quoi s’agit-il ? Quels sont ses effets sur notre corps ? Petit éclairage à suivre.

Qu’il soit présenté comme un secret de beauté ou un indispensable pour les sportifs, le collagène à boire semble être devenu un incontournable dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Parmi toute cette presse, Madmoizelle s’est particulièrement penché sur une marque pour illustrer le fonctionnement de cette protéine avec un cas concret.

ll s’agit de la marque nu3 (« nutri »), une marque de nutrition proposant plus de 250 produits innovants, sains et gourmands afin d’apporter tous les nutriments à l’organisme tout en se faisant plaisir au quotidien. Différentes gammes complètes qui vont des produits pour sportifs (poudres et barres protéinées), aux produits bio et naturel (matcha, beurre d’oléagineux), en passant par les compléments alimentaires et produits beauté. En résumé, vous y trouverez forcément votre bonheur si vous êtes convaincue par le fait que le bien-être extérieur est le reflet du bien-être intérieur.

Mais pour revenir à ce qui nous intéresse vraiment aujourd’hui, à savoir le collagène, il se trouve que la marque nu3 propose ce qu’elle présente comme un secret de beauté : le nu3 Beauty Elixir, collagène marin à boire 28 ampoules. Une cure qui promet à l’heureuse élue de participer à réduire ses rides et ses ridules, d’augmenter l’hydratation et l’élasticité de sa peau. Mais comment ça marche ?

Qu’est-ce que le collagène ?

Avant tout chose, il est important de savoir qu’il s’agit d’une protéine naturellement présente dans le corps humain. Dans un article du 7 décembre 2022 paru sur le site PasseportSanté, il est même précisé que le collagène représenterait entre 30 % et 35 % du total des protéines produites par l’organisme. Il est donc indispensable à son bon fonctionnement. Pour le corps humain, il est comme une sorte d’échafaudage.

Par ailleurs, le collagène est catégorisé en trois types distincts. Le premier se situe dans les tendons, le tissu osseux et la peau, c’est le plus présent dans le corps, il est dit de type I. Ensuite, le collagène de type II est localisé dans le cartilage, puis celui de type III dans les parois des vaisseaux ainsi que les muscles.

Le problème, c’est qu’à partir de 25 ans, sa production baisse de manière exponentielle avec les années… D’où le relâchement cutané, certaines douleurs dans les articulations et une récupération des muscles plus lentes après une activité physique. C’est en ce sens qu’un apport extérieur en collagène peut être un sacré plus.

Quel type de collagène prendre ?

C’est un fait établi, une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un bon sommeil restent le meilleur remède face l’adversité, mais c’est aussi pour maintenir un bon taux de collagène dans l’organisme. Par ailleurs, le collagène est principalement d’origine animale, il est donc fortement présent dans le poisson, la viande, les œufs, et en plus faible quantité dans les légumineuses.

Pour des résultats optimaux, l’avantage du collagène buvable, contrairement au collagène en poudre, est qu’il est absorbé très rapidement dans le sang. Dans le commerce, les substituts à base de collagène seront le plus souvent d’origine bovine (peau, os) ou marine (arrêtes, écaille), leur profil protéinique étant très proche de celui présent dans l’organisme humain.

Cependant, le collagène marin présente une meilleure biodisponibilité. C’est-à-dire que les peptides (chaînes d’acides aminés qui forment la protéine) sont mieux assimilés par l’épiderme, ce qui permet à la peau de gagner en élasticité. De plus, les acides aminés interviennent aussi dans la bonne croissances des phanères, à savoir les ongles et les cheveux. Comme dit plus haut, il permet aussi un certain confort musculaire.

Comment prendre le collagène ?

Le plus intéressant est de prendre le collagène marin sous forme de cure (dans l’idéal trois mois), afin que l’assimilation de la protéine se perçoive sur le long terme. Tout en respectant la posologie, cela va de soi ! Cependant, si vous vous emmêlez les pinceaux dans les doses, certaines marques vous facilitent la vie.

Pour reprendre l’exemple nu3 Beauty Elixir, celui-ci se présente sous forme d’ampoules à prendre quotidiennement. Et ce n’est pas tout, il est délicieusement parfumé à la cerise et à la framboise, une vraie gourmandise ! Grâce au complexe biphasé (phase 1 liquide, phase 2 poudre) développées par des nutritionnistes, les nutriments sensibles du collagène liquide sont mélangés lors de leur consommation. Leurs effets sont ainsi maximisés !

Vous êtes sujet aux intolérances ? Le nu3 Beauty Elixir est sans gluten, sans sucre ajouté et sans lactose. Sa composition présente aussi des éléments dont les bienfaits n’ont plus à faire leurs preuves dans le domaine de la beauté, comme le zinc pour la peau ou la biotine pour les cheveux.

En commençant sa cure de collagène, l’autre point à ne pas négliger sont les ingrédients annexes, dans le but de limiter les allergies d’une part et pour vérifier la complémentarité de résultats qu’ils peuvent apporter.

Privilégiez une prise le matin, car l’organisme y sera plus réceptif. Si vous faites partie de ceux qui prennent un petit déjeuner, c’est encore mieux si le complément est assimilé en même temps que la nourriture. Son format permet d’emporter son collagène facilement, même si vous ne vous réveillez pas chez vous, afin de ne pas contrarier sa cure.

Pour les plus sceptiques d’entre vous, évidemment, Rome ne s’est pas faite en un jour et les premiers effets ne s’observeront qu’à partir de quatre semaines. Pour le vérifier par vous-même, n’hésitez pas à prendre des photos au début puis de temps en temps pour en avoir la preuve. Quoi qu’il en soit, vous en savez désormais plus sur le collagène et ses effets sur le corps, et tout le monde ne peut pas s’en vanter !