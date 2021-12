Une tempête de neige les bloque au pub ? Ils improvisent une pyjama party pendant 3 jours, vive l’esprit de Noël

Les tempêtes, c’est souvent flippant, parfois dangereux… Mais pour certaines personnes, c’est aussi l’occasion surprenante de passer trois jours enfermés dans un bar.

Un bar reclus du Yorkshire, un groupe de reprises d‘Oasis et une tempête de neige : on croirait les ingrédients clefs d’un film de Noël à succès. Mais c’est bien la réalité qui dépasse nos espérances ici : une bande de joyeux lurons a passé trois jours confinés dans un pub, à cause de la tempête Arwen.

« Personne ne s’attendait à ce que la neige atteigne plus d’un mètre de haut, bloquant les sorties du bar et rendant les routes impraticables. »

Une soirée qui ne se termine pas comme prévu

Comme l’ont rapporté Buzzfeed et le New York Times, tout a commencé vendredi dernier par un concert prévu au Tan Hill Inn, dans le parc national de Yorkshire Dales. Un pub isolé dans une zone rurale du centre du Royaume-Uni, où devait se tenir un concert du groupe Noasis, un groupe de reprises d’Oasis. Très british, n’est-ce pas ?

Malgré le froid, une soixantaine de personnes avaient bravé l’hiver pour aller profiter de la musique. Mais au fil de la soirée, la neige a commencé à tomber… Pour ne plus s’arrêter, la tempête Arwen ayant atteint le Tann Hill Inn.

D’après le New York Times, les organisateurs du concert et propriétaires du bar savaient que la météo serait difficile. Mais personne ne s’attendait à ce que la neige atteigne plus d’un mètre de haut, bloquant les sorties du bar, rendant les routes impraticables aux alentours, et coupant l’électricité de nombreuses zones de la région !

À la fin du concert, il était tout simplement impossible pour les spectateurs, le groupe, et les salariés du bar de rentrer chez eux.

Des routes couvertes de neige, et une pyjama party géante

Après que les autorités ont informé les résidents qu’il était dangereux de tenter de prendre la route, le management de la taverne n’a eu d’autre choix que d’inviter tout le monde à y passer la nuit.

Au Royaume-Uni, il est courant pour les pubs d’avoir quelques chambres à disposition, pour héberger des visiteurs. Mais le compte de lits était loin d’être bon : pour pouvoir faire dormir les 60 personnes présentes, il a fallu transformer le bar en pyjama party géante ! Oreillers, matelas et couvertures ont été empilés partout, et réchauffés par des feux de cheminée.

Les lits improvisés au Tan Hill Inn, postés sur la page Facebook du pub

Karaoké, jeux de société, et bière

Au réveil, les fêtards du Tann Hill Inn découvrent autour d’eux un paysage enneigé et gelé. Ils apprennent que pour des raisons logistiques, il leur est toujours impossible de quitter le pub, et qu’ils sont encore confinés ensemble pour le moment.

Comment s’occuper, enfermé dans un pub pendant une tempête de neige ? Sur la page Facebook du Tann Hill Inn, la manager Nicola Townsend a tenu un journal de bord presque onirique de ces trois jours : karaokés, projections de film, jeux de sociétés et quizz… Un vrai programme de week-end entre potes, version imprévu météorologique.

« Après le déjeuner, les personnes coincées au Tan Hill ont profité d’une super après-midi quizz. On garde la pêche ! Notre manager Nicola et notre merveilleuse équipe ont pris soin d’eux. Bien joué »

Pour sustenter tout ce beau monde, l’auberge avait heureusement de la réserve : de la nourriture a été offerte, certaines choses ont été vendues à moitié prix, et surtout, la bière a coulé à flot. Mais d’après le management du pub, aucun incident à déclarer du côté de la consommation d’alcool !

« Personne n’a bu au point d’être ivre et bruyant, parce que les gens voulaient être respectueux les uns des autres. »

Deux nuits, puis trois

A la tombée du deuxième jour, rebelote : il est toujours impossible de reprendre la route. Mis à part quelques personnes évacuées pour des urgences et des raisons de santé au fil du week-end, l’évènement durera 72 heures au total.

Arrivés le vendredi soir, les invités surprise du Tann Hill Inn pourront finalement quitter le pub le lundi matin, après avoir créé des souvenirs inoubliables et de belles amitiés.

Interrogée par le New York Times, Mme Townsend, gérante, explique :

« Les invités étaient émus quand ils se sont dit au revoir lundi, parce qu’ils avaient passé un si bon moment en rencontrant des nouveaux amis, en apprenant à connaître de nouvelles personnes. »

Une histoire incroyable qui mélange les rêves des uns (trois jours de soirée jeux de société dans un pub) et les cauchemars des autres (écouter des reprises d’Oasis en boucle et dormir à côté d’inconnus), et qui n’a pas manqué de faire parler d’elle : partout dans le monde, les médias ont été fascinés par ces trois jours au Tann Hill Inn. Nous les premières !

