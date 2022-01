Sèches cheveux, épilateurs… Les meilleures offres soldes du moment sont là

On ne sait pas si vous êtes au courant, mais c’est la deuxième démarque des soldes d’hiver. L’occasion de renouveler votre garde-robe certes, mais aussi d’acquérir de véritables alliés beauté comme un sèche-cheveux, un épilateur, une brosse lissante et bien d’autres choses encore…

Vous êtes à la recherche d’un outil qui pourra faciliter votre routine beauté au jour le jour ? Voici quelques offres à vous mettre sous la dent.

Brosse lissante HP8657/00 de Philips

En distribuant la chaleur de manière uniforme, la brosse lissante HP8657/00 de Philips n’abîme pas les cheveux, même lorsqu’elle est utilisée fréquemment, grâce à la technologie ThermoProtect. Avec une plaque en céramique et des ions supplémentaires, elle tient le pari de ne pas ternir votre chevelure mais de lui donner, à la place, plus de brillance et un lissage digne d’un véritable brushing.

Brosse lissante HP8657/00, Philips, 34,99€ au lieu de 59,99€

Épilateur Silk-épil de Braun

Pour éviter d’avoir 1000 objets différents dans votre salle de bain, Braun a rassemblé plusieurs outils du quotidien (pour celles qui en utilisent) en un. Une tête d’épilateur électrique, un rasoir, un épilateur pour les zones restreintes comme le nez, mais aussi plusieurs brosses de nettoyage pour le visage dont une dédiée à l’exfoliation. Un vrai gain de temps et d’argent.

Set premium épilateur électrique, Braun, 139,99€ au lieu de 154,98€

Brosse à dents électrique Pro 3 3000 d’Oral-B

Munie d’un manche avec capteur de pression, la brosse à dents électrique Pro 3 3000 d’Oral-B va vous permettre de vous laver les dents sans abîmer vos gencives et vos prothèses dentaires (couronnes, implants… (si vous en avez)). Mais n’allez pas croire que sa douceur l’empêche d’être efficace, loin de là ! De forme ronde, elle a été pensée pour pouvoir atteindre les moindres recoins de la bouche et éliminer la plaque dentaire là où elle se trouve. Le tout, avec une batterie qui tient jusqu’à deux semaines et un minuteur intégré.

Brosse à dents électrique Pro 3 3000, Oral-B, 52,45€ au lieu de 60€

Kit de coiffure BHP398/00 de Philips

Le kit de coiffure BHP398/00 de Philips est muni d’un sèche-cheveux design et d’un lisseur. Une alliance vendue à petit prix qui permet d’élaborer une routine cheveux complète et ce, même en voyage, puisque le manche du séchoir est rétractable et que le lisseur est de petite taille.

Kit de coiffure BHP398/00, Philips, 31,99€ au lieu de 44,99€

Masque de luminothérapie pour le regard de Talika

Si vous croyez en la luminothérapie, ce masque dédié au regard de la marque Talika saura trouver son chemin jusqu’à vous. Composé de huit programmes (light therapy et éléctro-stimulation), il rajeunit la zone fragile du contour des yeux et offre un vrai coup de boost à toutes les personnes dont la fatigue se lit sur cette partie du visage. Oh, et il est fabriqué en France aussi.

Masque de luminothérapie, Talika, 200,03€ au lieu de 299€

Crédits de l’image de une : @Andrea Donato via Unsplash.

