Salut, chère apprentie conductrice !

Le déconfinement permet la réouverture des auto-écoles

Si tu es plutôt dans la team « Je veux absolument avoir mon permis dès ma majorité », j’ai une bonne nouvelle pour toi !

Si tu es plutôt dans la team secrètement soulagée d’échapper aux interminables heures de conduites , je suis désolée de t’apprendre que, ça y est…

Les auto-écoles rouvrent leurs portes !

Fermées depuis le début du confinement le 17 mars, le ministère de l’Intérieur a donné l’autorisation aux auto-écoles de reprendre du service ce mercredi 13 mai.

La réouverture des auto-écoles s’accompagne de mesures sanitaires strictes

Pour qu’apprentissage de la conduite ne rime pas avec propagation du coronavirus, les auto-écoles mettent en place certaines mesures, selon LCI.

Parmi elles : mise à disposition de gel hydroalcoolique, marquages au sol, distance entre les chaises dans les locaux.

Pour ce qui est des cours de conduite, les enseignants seront équipés de visières et les élèves de masques.

Du gel hydroalcoolique et des lingettes de désinfection seront également fournis, et le véhicule devra être régulièrement nettoyé et aéré.

Toujours selon LCI, des inquiétudes subsistent néanmoins, notamment sur la distance de sécurité d’un mètre qui ne peut pas être respectée en voiture.

Selon Ouest-France, tu ne pourras pas passer ton permis avant mi-juin minimum.

Et toi, chère lectrice, vas-tu reprendre la préparation de ton permis de conduire ou de ton code de la route ou préfères-tu attendre ?

