RED by SFR vous propose de surfer sans limites avec son offre 100 Go à 10€ par mois

Le compte à rebours est lancé sur le site de Red By SFR : il vous reste un peu plus de 72 heures pour profiter de son offre mobile avec une enveloppe de 100 Go pour 10 euros par mois.

Je vais être très honnête, en plus de la cigarette, j’ai une autre addiction que je tente de soigner : le téléphone. Mon smartphone, comme dirait ma mère, est une véritable extension de ma main… Un petit tour sur Instagram, puis sur Twitter, ensuite mes mails et pour finir Netflix — et ça dure parfois pendant plusieurs heures.

Mes sessions de scroll sur les réseaux sociaux me font perdre un peu de temps, certes, mais elles ont surtout des conséquences sur mon porte-monnaie. Tous les quinze jours je reçois le fameux SMS qui m’indique que je suis arrivée à bout de mon forfait 4G, mais mon amour pour internet est sans limites alors je débourse quelques euros de plus pour recharger mon enveloppe de data…

Pendant un peu plus de trois jours, RED by SFR vient en aide à tout celles et ceux qui cherchent à jouir pleinement d’Internet sur leurs smartphones sans s’endetter pour autant. Cette offre mobile sans engagement vous propose 100 Go de 4G pour 10 euros par mois.

THE BIG RED c’est quoi ?

Si vous comptiez changer d’opérateur, pourquoi ne pas sauter le pas dès aujourd’hui ? Pendant quelques jours RED by SFR vous propose un forfait qui va faire du bien à vos finances. Pour seulement 10 euros par mois vous allez pouvoir profiter de 100 Go d’internet en très haut débit !

Si comme moi, votre amour pour internet outre passe les 100 GO vous aurez toujours la possibilité de recharger de 50 Go pour 10 euros de plus. Si votre téléphone est compatible avec la 5G, RED by SFR vous propose alors un forfait 5G avec toujours 100 Go mais cette fois pour 15 euros tous les mois.

Les appels sont illimités vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS quant à eux sont illimités vers tous les opérateurs de France métropolitaine.

Pour vos départs vers l’étranger, RED a tout prévu. : ce forfait à 10 euros vous propose appels, SMS et MMS illimité depuis l’Union européenne et les DOM mais aussi 14 Go d’Internet décomptés du forfait.

Si vous aspirez à changer de continent et d’aller vers l’Amérique, pour 5 euros de plus tous les mois RED vous offre 20 Go d’internet supplémentaires à utiliser depuis l’Union européenne, les DOM mais aussi le Canada et les États-Unis.

L’offre Red By SFR 100 Go pour 10 euros en bref

Possibilité de recharger de 50 Go pour 10 euros de plus

Un forfait 5G pour 5 euros de plus tous les mois

Appels, SMS, MMS illimités

14 Go depuis l’Union européenne et les DOM

Dès ce vendredi 4 mars 2022 et jusqu’au lundi 7 mars, profitez de cette offre mobile sans engagement. Red by SFR vous fait profiter de 100 Go en très haut débit pour 10 euros par mois mais ne tardez pas : vous avez trois jours pour vous décider !

Pendant 3 jours RED by SFR vous propose The BIG RED 100 Go pour 10 euros par mois

Crédit Photo : Pexels / Thirdman