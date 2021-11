Pour vous donner la pêche, cet extracteur de jus est à moins de 50 euros

Pour commencer la journée du bon pied ou s’accorder une pause regain d’énergie, difficile de faire mieux qu’un bon jus de fruit ou de légume frais. Darty vous propose un extracteur de jus à -16% !

Pour se maintenir en forme on nous recommande de manger cinq fruits et légumes par jours. Mais pour être honnête, c’est souvent mission impossible. L’extracteur de jus c’est la résolution santé qui va vous permettre de faire le plein d’énergie.

Pour dire adieu à la frustration de retrouver la bouteille de jus d’orange vide dans le frigo, l’extracteur va vous permettre de réaliser votre propre jus de fruits en toute autonomie. Comme on dit on n’est jamais mieux servi que par soi-même.

L’extracteur de jus va vous permettre de profiter à 100% des bienfaits de n’importe quel nectar, et en plus d’apporter les vitamines nécessaires à votre corps, il sera un bon allié écologie puisque qu’avoir un bon jus d’orange ou de carotte ne nécessitera plus aucun emballage.

Petit plus, il est possible de conserver maximum 24h votre propre jus — au frigo, dans un récipient (en verre de préférence) hermétique.

Pour confectionner vous-même vos jus de fruits ou de légumes, Darty vous propose cet extracteur de jus Techwood à moins de 50 euros.

Découvrez cet extracteur de jus Techwood à 49,99€ au lieu de 59,99€

Cet extracteur de jus Techwood va vous donner la banane

Fruits, légumes, herbes ou feuilles, cet appareil Techwood va vous permettre de réaliser une multitude de jus !

Il est doté d’une puissance de 130 W pour vous aider au mieux à faire le plein de vitamines. Sa vitesse de rotation est assez lente, contrairement au blender (50 à 80 tours par minute) pour éviter de faire chauffer les aliments et de vous retrouver avec une soupe à la mangue.

Cet extracteur de jus est composé de deux pichets pour recueillir d’un côté le jus (500mL) et de l’autre la pulpe (450ML). Son design est compact et donc peu encombrant et sa couleur noire permet de se fondre parfaitement dans toutes les cuisines.

Il a été conçu de manière a éviter les bourrages ; son format vertical permet de ne pas forcément découper vos aliments au préalable. L’extracteur de jus Techwood est pratique car il doté d’un petit bec permettant un écoulement directement au verre. De plus, il est démontable pour un nettoyage facile.

Petit point faible, cet extracteur de jus n’est pas très résistant, il faut être précautionneux lors de l’utilisation pour éviter qu’il ne se fissure.

L’extracteur de jus Techwood en bref

Deux pichets pour récolter le jus et la pulpe séparément

Compact et peu encombrant

Conçu de manière à éviter les bourrages

