Pour la rentrée, affichez vos passions avec vos bijoux

Pour la rentrée 2021, et si vous affichiez votre hobby jusque sur vos bijoux ? Que vous aimiez passer du temps avec vos proches ou faire du shopping, Pandora a pensé à vous !

Pandora a fait des bijoux personnalisés sa spécialité. Et avec la collection Moment de cette rentrée des classes 2021, la marque vous offre l’opportunité d’associer vos activités préférées avec vos accessoires, grâce à des charms et pendentifs à l’effigie de vos loisirs !

Ce n’est pas tout ! Pandora vous propose une nouvelle manière de personnifier vos bijoux. L’accumulation de charms était déjà une valeur sûre chez la marque, mais aujourd’hui Pandora va plus loin en proposant des portes charms. Vous pourrez affichez vos hobbies en boucle d’oreilles, en porte-clef ou en pendentif de collier.

De quoi affirmer sans dire un mot que vous savez cuisiner, faire des prouesses en musculation, ou que votre animal de compagnie est votre meilleur ami. Le petit plus de ces merveilles : elles ne se démodent pas puisqu’elles incarnent votre personnalité.

La preuve en images avec cette sélection…

Pour les amoureuses du fitness

Si vous avez en tête la flèche de cupidon transperçant le cœur de celui ou celle qui tombe sous le charme de son crush, eh bien Pandora vous propose sa version upgradée !

En 2021, on pense d’abord à soi et à ses passions, comme la musculation par exemple. Le cœur est traversé par une haltère — après tout, le sport est aussi une manière de s’aimer en prenant du temps pour soi ! Surtout que ce petit haltère recouvert de résine façon émail rose transparent appliquée à la main est plutôt séduisant…

Comment porter ce charm ? Comme ça vous chante ! Ceci dit, le porte charm mousqueton à clipser sur un sac ou autre objet de petite maroquinerie se révèle plutôt attrayant.

Charm pendant haltère & coeur, 35€

Pour les amatrices de cuisine

Certaines d’entre vous se sont peut-être découvert cette nouvelle passion durant le confinement, alors que d’autres s’essayent aux fourneaux depuis déjà plusieurs années. Dans les deux cas, ce charm va vous plaire !

Il s’agit même d’un triple charm pendant composé d’une spatule, d’une poêle et d’un fouet ; l’intérieur de la poêle est serti de deux petites pierres et le revers décoré de découpes de cœurs. Comme une micro-batterie de cuisine en argent à portée de main, en somme.

Et cela apportera un touche d’originalité à tout look digne de ce nom, en boucle d’oreilles par exemple. C’est d’ailleurs la grande nouveauté Pandora de cette saison : des créoles prévues pour accueillir des charms. Une bonne manière d’affirmer votre amour au « bien manger » : après tout, la bonne nourriture est aussi une façon de s’aimer !

Charm pendant spatule, poêle & fouet, 45€

Pour les fashion addict

Avec ce charm, tout est dans le détail, un peu comme dans une pièce de haute couture. Il séduira toutes les aficionadas du shopping !

Dans le shopping il ne s’agit pas seulement de chercher la bonne pièce qui nous ira pour telle ou telle occasion : on veut de l’émotion. Au-delà du rappel évident du sac, l’ajout du petit nœud et du cœur gravé « I love shopping » illustrera parfaitement votre affection pour les belles choses.

Charm pendant sac shopping, 39€

Pour celles qui ne peuvent pas se passer des animaux

Pandora pense à tout, même aux animaux, que la marque nomme « adorable créature ». La preuve par trois, avec ces charms tellement mignons qu’ils vous redonneront le sourire en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire !

Un chaton qui joue avec une pelote de laine, un porcelet ou un canard de bain poli : vous n’avez qu’à choisir, ou craquer pour les trois.

Charm boule chaton et pelote de laine, 39€

Charm cochon tirelire adorable, 29€

Charm canard en caoutchouc poli, 29€

Pour celles qui adorent passer du temps avec leurs proches

À offrir ou pour se faire plaisir, ces trois charms conviendront dans différentes situations : le premier met l’amour à l’honneur, et le second la sororité voire l’amitié. Trois formes puissantes d’amour que vous pouvez aussi compiler, à votre guise !

Et pourquoi pas les porter au plus près de votre coeur, en pendentif sur un chaîne autour de votre cou. Pandora vous propose d’ailleurs des portes-charms coeur ou O, sur lesquels vous pouvez glisser jusqu’à cinq charms. Après tout, on n’a jamais assez d’amour dans sa vie.

Charm pendant médaillon coeur ouvrable, 49€

Charm pendant séparable coeur de soeur entrelacés, 49€

Pour les adoratrice de la nature

Des charms particulièrement indiqués si vous adorez les balades en forêt !

Ce n’est pas la première fois que Pandora s’inspire de la nature pour créer ses charms, mais cette collection Moment mérite le coup d’œil. D’ailleurs pourquoi pas accrocher ces merveilles directement sur vos vêtements quand cela est possible, à un passant de ceinture par exemple, grâce aux portes-charms coeur ou O.

Imaginez-vous ramasser une pomme de pain au pied d’un arbre, puis découvrir juste en dessous une champignon qui s’y était caché… et en marchant quelques pas de plus, tomber sur une feuille d’arbre parfaitement préservée. Votre balade est réussie, vous vous êtes dégotée des trésors.

Charm pendant pomme de pain scintillant, 59€

Charm champignon adorable, 29€

Charm feuille violette & verte, 39€

Pour la rentrée, affichez les choses que vous aimez, grâce à des bijoux en argent qui résisteront au temps ! Et faites éclater votre personnalité au grand jour avec les charms de la collection Moment de Pandora qui incarne délicatement les choses que vous préférez dans la vie.

