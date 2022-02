Pour crapahuter avec votre matou en tout tranquillité, ce sac à dos de transport est à moins de 40€

Si vous culpabilisez chaque fois que vous découchez ou pendant les vacances, si votre coeur se brise à l’idée de savoir votre félin tout seul à la maison, ce sac à dos va vous permettre de ne plus jamais être séparés.

« Ne me regarde pas avec ces yeux-là, je reviens dans deux jours… »

Eh non, ce n’est ni à ma coloc, ni à mon mec que j’adresse cette phrase mais au véritable amour de ma vie : MON CHAT.

Je ne pense pas être la seule à connaître cette sensation déchirante. La valise est bientôt prête, votre minet s’allonge sur votre pile de vêtements avec un regard qui veut dire « ne me laisse pas » (enfin on imagine). On finit par claquer la porte, la culpabilité nous envahit et les larmes sont à deux doigts de couler (le retour de la drama queen)

Pour les trajets jusque chez le véto, les escapades dans la campagne voisine ou juste un week-end en famille dans votre fief natal, plus besoin d’aller supplier vos proches pour qu’ils passent nourrir votre boule de poils : on a la solution ! Optez pour le sac à dos de transport.

Vous n’aurez plus a vous scier les doigts en portant une caisse mal foutue. Cdiscount vous offre une belle promo de -22% sur ce sac à dos de transport pour chat.

Embarquez votre matou partout où vous allez : ce sac à dos est à 37,99€ au lieu de 48,99€

Un sac à dos pour chat et pour chien

En route ! Avec votre animal sur le dos vous pourrez voyager sans soucis et en toute sécurité. L’énorme avantage de ce sac à dos, c’est qu‘il est extensible : il conviendra aussi aux chiens de petite taille.

Ce sac à dos est en tissu oxford et en maille. Il est stable, et robuste. De plus il est équipé d’un coussinet antidérapant au fond du sac, : otre compagnon sera safe pendant son voyage. Il convient à tous les petits animaux, jusqu’à 7 kilos.

Grâce aux mailles sur les côtés et la partie extensible du sac, votre pote à quatre pattes va pouvoir respirer librement. La fermeture en zip sur le dessus va permettre aux animaux de pouvoir sortir leurs têtes.

Il est doté de deux grandes poches pour vous permettre de ranger les choses dont vous aurez besoin comme des draps ou quelques friandises. De plus, les bretelles sont réglables pour que vous puissiez le transporter sans vous briser la colonne vertébrale.

Le sac à dos pour chat en bref

Il est équipé d’une partie extensible

Il convient à tous les petits animaux jusqu’à 7 kilos

Il est stable et robuste

Votre animal va pouvoir respirer librement grâce aux mailles du sac à dos

Cdiscount vous permet de voyager pépère avec votre chat

Cdiscount vous offre une belle réduc’ de 22% sur ce sac de transport pour chat ou petit chien, il est à 37,99 au lieu de 48,99€.

Crédit photo : Pexels / Pixabay