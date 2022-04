Plus de place dans votre bibliothèque ? La liseuse Kindle Paperwhite est à moins de 95€ !

Si vous n’avez toujours pas de liseuse, c’est peut-être l’occasion de sauter le pas ! En ce moment, la Kindle d’Amazon est à moins de 95 euros.

Parmi les anniversaires les plus réussis auxquels j’ai pu participer, je citerai celui de mon cher papa. L’année dernière, celui que j’appelle Papou méritait, comme d’habitude, un cadeau à la hauteur de sa personne et de cette célébration !

Après quelques jours de réflexion, l’idée m’est apparue comme une évidence. Mon père a deux passions dans la vie : la littérature et ses enfants. Du plus loin que je me souvienne, mon daron a toujours lu des bouquins gros comme des dictionnaires ; sa bibliothèque est gigantesque mais surtout pleine à craquer, alors je me suis dit qu’il était temps de tourner la page en lui offrant une liseuse.

Son amour pour les livres aurait pu faire de ce cadeau la PIRE idée de l’année et pourtant : Il l’a adoré ! La liseuse permet de posséder des milliers de romans, BD, journaux etc. sans prendre de place.

En ce moment Amazon vous propose une bibliothèque bien garnie pour un poids plume avec sa liseuse Kindle Paperwhite à -32 % !

Des milliers de livres pour 205 grammes

Vos étagères sont pleines et votre sac pèse lourd à cause de vos livres ? La liseuse Kindle Paperwhite vient vous soulager. Sa mémoire de 8 Go, sa petite taille (6,8 pouces) et son poids plume vont permettre aux grandes lectrices de transporter des milliers de livres sans soucis.

Cette liseuse Kindle vous propose un très large choix de bouquins. Vos e-books sont à télécharger directement depuis votre liseuse via la boutique Kindle qui est aussi disponible sur iOS et Android.

La liseuse Kindle Paperwhite est dotée d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 semaines avec une seule charge. Sa charge complète se fait en cinq heures environ depuis un ordinateur, et en deux heures et demie depuis un adapteur secteur.

En plus de pouvoir dévorer vos livres pendant des heures sans vous soucier de la batterie, vous aurez aussi la possibilité de lire n’importe où. Vous pouvez régler la teinte de l’écran d’une lumière blanche à une lumière ambrée — un écran sans reflet, ce qui vous permettra de lire même en plein soleil.

De plus, cette liseuse résiste à l’eau ! Vous pourrez lire dans votre bain ou la plage sans risquer d’abîmer votre Kindle. Enfin, Amazon vous offre une nouvelle expérience de lecture personnalisée : vous pouvez régler la taille et les caractères gras du texte selon vos préférences.

La liseuse Kindle Paperwhite en bref

La liseuse ne prend pas de place : sa taille est de 6,8 pouces

Sa capacité de 8 Go vous permet de télécharger des milliers de livres

Elle est dotée d’une autonomie d’environ 10 heures

Résiste à l’eau

Amazon propose sa Kindle à moins de 95 euros

En ce moment, Amazon vous offre une réduction de 32% sur sa liseuse Kindle Paperwhite. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 94,99€ au lieu de 139,99€.

Crédit : Pexels / Perfecto Capucine