Pikmin Bloom, le jeu aussi mignon que malin qui va vous faire sortir de chez vous

En 2022, les jeux pour smartphone ont l’ambition de vous faire sortir de chez vous. Zoom sur Pikmin Bloom, la création Nintendo qui va vous donner envie de marcher.

Il n’est pas toujours évident d’avoir assez de motivation pour se lancer, malgré de bonnes résolutions prise avec panache. Justement les concepteurs Nintendo ont peut-être trouvé l’astuce, renforcer votre côté compétitrice et vous faire sortir de chez vous tout en douceur avec Pikmin Bloom.

Fort du succès de Pokémon GO il y a cinq ans, Nintendo et Niantic — le créateur de jeux en réalité augmentée — ont décidé de renouveler l’exercice, et de remettre les Français dans les rues et autres parcs municipaux.

C’est quoi au juste Pikmin Bloom ?

Voltaire ne croyait pas si bien dire en disant qu’il fallait cultiver notre jardin. Les Pikmin sont des créatures espiègles ressemblant à de petits bulbes prêts à éclore. Le but étant d’en obtenir toujours plus, plus vous marcherez, plus vous obtiendrez de Pikmin pour rejoindre votre équipe.

Pour toujours plus de poésie, grâce à vos pas, vous pourrez récolter un nectar afin de nourrir vos Pikmin, qui donneront naissance à des pétales, qui vous permettront de planter des fleurs partout où vous marcherez.

En effet Pikmin Bloom est un jeu de réalité augmentée qui vous permet de percevoir la ville à travers l’univers des Pikmin. Vous pourrez voir les chemins que vous empruntez à pied le plus souvent sur votre carte.

Vous aurez aussi la possibilité de vous connecter avec des amis qui utilisent également l’application, et bien sûr comparer votre nombre de pas et envoyer des cartes postales des endroits que vous avez visités.

Un compteur de pas ludique

Pikmin Bloom s’inscrit totalement dans cette mode de ludification, qui veut transformer de simples activités d’apprentissage ou sportives en des moments beaucoup plus funs. Pour les rendre plus accessibles et créer de beaux souvenirs. L’anglicisme « gamification » est d’ailleurs souvent utilisé pour désigner cette tendance et il prend ici tout son sens.

De plus, inutile d’y être connectée tout le temps pour comptabiliser vos pas. L’application les comptera en arrière-plan afin que vous obteniez toujours un crédit pour votre mouvement. Et inutile de vous faire un dessin, vous avez dû avoir l’info : l’exercice est bon pour la santé.

Ce jeu est accessible à toutes gratuitement sur Google Play et l’App Store. Alors si vous cherchiez la motivation qu’il vous manquait pour mettre le nez dehors en plein hiver et tenir votre bonne résolution de faire plus d’exercice, c’est peut-être celle-ci : vous marcherez sans vous en rendre compte et vous alimenterez tout un nouveau monde qui n’attendait que vous.

