Party time ! On fête nos 10 000 followers Twitch avec vous ce dimanche aprèm

Après des dizaines de lives aussi fous que bordéliques que passionnants, notre chaîne Twitch a atteint ses 10 000 followers ! Prête à fêter ça ce dimanche dès 16h ?

Vous n’êtes pas au courant ?! Au bûcher ! Bon je vais vous épargner pour cette fois, à la fois parce que je veux que vous soyez à jour, mais aussi parce que je veux toujours plus de followers, hehe. Mais c’est bien la première et dernière fois.

Notre chaîne Twitch a atteint non pas ses 8000, non pas ses 9000, mais bien ses 10 000 followers !

Mais comment on en est arrivées là ?

Madmoizelle sur Twitch, ça ressemble à quoi derrière nos magnifiques sourires et nos superbes dentitions ainsi que notre humour décapant ? Ah et, ça se voit que j’aime beaucoup trop notre équipe ?

427 heures et 23 min de live, 543 spectateurs en moyenne avec des pics à 5500 viewers, 504 jours depuis la création de la chaîne, plus d’une centaine d’invités et la création d’une équipe de streamers… Que d’aventures qui ne font que commencer !

Un live (très) spécial à ne pas manquer

Notre crew de stream Madmoizelle se réunit pour fêter ça tous ensemble ce dimanche 21 novembre avec du Gaming et du Just Chatting !

Au programme : 2 heures de libre antenne avec l’équipe pour discuter de nos expériences, nos projets sur la chaîne, nos idées, et répondre à toutes les questions du tchat… Puis 2 heures de gaming avec l’excellent et très rageant jeu Among Us, quelque peu disparu depuis quelques semaines des radars mais qui mérite de revenir sur la scène !

Croyez-moi quand je vous dis que cette soirée sera légendaire, et notez-vous ça illico. À dimanche !